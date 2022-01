L'ASL blocca ancora la Salernitana: a rischio il match col Venezia

Situazione da monitorare in casa Salernitana: dopo l'episodio riguardante il match contro l'Udinese, con il mancato svolgimento della partita della Dacia Arena, potrebbero esserci ulteriori sviluppi al ritorno in campo in Serie A.

Come da comunicato ufficiale, nelle ultime ore l'Asl di Salerno ha bloccato la squadra di Colantuono, a poche ore dalla disputa della sfida contro il Venezia, disponendo l'isolamento di 10 giorni per i positivi al Covid all'interno dello stesso gruppo.

"L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito degli ulteriori 5 casi di positività nel gruppo squadra accertati nella giornata di ieri, l’ASL di Salerno ha disposto: l’isolamento di 10 giorni per i tesserati risultati positivi, la quarantena domiciliare di 5 giorni per i componenti del gruppo squadra contatti stretti dei tesserati positivi con green pass valido, la quarantena domiciliare di 10 giorni per i componenti del gruppo squadra contatti stretti dei tesserati positivi con ciclo vaccinale non completo o non vaccinati".

Stando alla nota, l'ASL ha vietato ai tesserati di scendere in campo e partecipare ad eventi sportivi. Il club ha così richiesto alla Lega Serie A il rinvio della sfida in programma all'Arechi giorno 6 gennaio alle 18:30: in caso di "ok" della Lega, quindi di rinvio, si tratterebbe della seconda gara non giocata di fila dai granata.

"L’ASL di Salerno ha infine disposto, per motivi di pubblica sanità, che tutti i tesserati rientranti in queste categorie non potranno partecipare ad eventi sportivi ufficiali. Preso atto delle disposizioni dell’ASL di Salerno, l’U.S. Salernitana 1919 ha inoltrato comunicazione alla Lega Serie A al fine di chiedere il rinvio della gara Salernitana – Venezia in programma il prossimo giovedì 6 gennaio".

Sono attualmente 9 i giocatori positivi al Covid nella Salernitana: com'è già accaduto nelle scorse settimane non è da escludere uno scenario simile a quello vissuto alla Dacia Arena.