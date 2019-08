Skrtel all'Atalanta è realtà: l'ex Liverpool ha firmato

L'Atalanta accoglie Martin Skrtel: il centrale slovacco è arrivato questa mattina in Italia e a breve sarà ufficializzato. Il dopo Mancini è lui.

Ieri leggenda del , a breve nuovo giocatore dell' . Ecco Martin Skrtel: è lui il centrale che la Dea andava cercando da qualche tempo, ovvero da quando ha lasciato partire Gianluca Mancini in direzione .

Il difensore slovacco è atterrato questa mattina all'aeroporto di Orio al Serio, prendendo poi la strada per Bergamo per effettuare le visite mediche con l'Atalanta. Una volta completati i test, ecco anche la firma sul contratto, arrivata nel primo pomeriggio.

Skrtel arriva dopo essersi svincolato dal Fenerbahçe, che lo aveva prelevato dal Liverpool nell'estate del 2016. Con la maglia dei Reds ha messo assieme circa 300 presenze, diventando uno dei giocatori più rappresentativi delle scorse stagioni.

Battuta la concorrenza di altri centrali, come Gomez ( ) e Ferrari ( ), Skrtel si appresta dunque a iniziare la propria avventura in . Un colpo da Champions per l'Atalanta, che disputerà la competizione più importante per la prima volta nella propria storia.