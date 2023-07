Skriniar al PSG: è ufficiale l'arrivo dello slovacco

Il PSG ufficializza l'ingaggio del difensore, reduce dall'addio all'Inter dopo sei stagioni e cinque trofei vinti.

Il futuro di Milan Skriniar era noto da tempo, mancava soltanto l'ufficialità a suggellare la fine della parentesi all'Inter e l'inizio dell'avventura in Francia tra le fila del PSG.

Contratto valido fino al 30 giugno 2028 per lo slovacco, fresco di saluti al mondo interista dopo le polemiche relative ad un rinnovo del contratto mai avvenuto.

Al popolo nerazzurro, infatti, non è andata giù la modalità dell'addio di Skriniar, ai box nel finale di stagione per guarire da un infortunio alla schiena, salvo poi rientrare in gruppo per le ultime due gare contro Torino e Manchester City.

Skriniar è rimasto seduto in panchina, raccogliendo la delusione del k.o. nella finalissima di Champions League: un successo avrebbe chiuso il rapporto con l'Inter nel migliore dei modi, al netto dei dissapori già accennati.

Ora, per lui, il presente si chiama PSG, che ha da poco ufficializzato l'arrivo in panchina di Luis Enrique al posto di Christophe Galtier: a Parigi Skriniar ritroverà Achraf Hakimi, suo compagno di squadra a Milano nella stagione 2020/21 conclusa con la conquista dello Scudetto.