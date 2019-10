Skorupski rischia il posto: il Bologna può rispolverare Da Costa

Contro la Juventus, il Bologna può cambiare portiere: Skorupski può lasciare il posto a Da Costa, che non scende in campo in A da un anno e mezzo.

Si può esordire in campionato in casa della , in un anticipo da far tremare i polsi, dopo un periodo di naftalina durato un anno e mezzo? A volte sì, si può. Ed è quello che potrebbe accadere ad Angelo Da Costa, il secondo portiere del , sabato sera.

Con DAZN segui Juventus-Bologna IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

La prima chance stagionale del dodicesimo brasiliano, secondo 'Tuttosport', potrebbe avvenire proprio in casa dei campioni d' in carica, nel match che chiuderà il primo sabato di dopo la sosta. E Lukasz Skorupski, il titolare? Nessun problema fisico, nessun acciacco: semplicemente, il polacco sta attraversando un momento di forma poco felice che potrebbe retrocederlo nelle gerarchie tra i pali.

Skorupski, per dire, non è stato impeccabile neppure 8 giorni fa contro la , in una gara che per lui, ex romanista, aveva un po' il sapore di un derby: il primo goal messo a segno da Immobile ha visto la collaborazione dell'ex giallorosso, incapace di mettere una pezza al tiro sul primo palo del centravanti avversario.

Nessuna bocciatura definitiva, per carità, ma Mihajlovic e lo staff tecnico del Bologna stanno così pensando a un cambio in porta. Fuori Skorupski, dentro Da Costa. La cui ultima presenza in Serie A risale... al campionato 2017/18: a Udine, il 20 maggio 2018. Un anno e mezzo fa, in pratica. Nella scorsa stagione, l'ex doriano non è sceso in campo neppure per un minuto, trascorrendo tutte le proprie domeniche in panchina.

Se sabato sera toccherà davvero a Da Costa sfidare Cristiano Ronaldo e le altre bocche da fuoco della Juventus, non ci sarà il derby polacco tra portieri inizialmente previsto: il numero uno di Sarri è Wojciech Szczesny, connazionale di Skorupski.