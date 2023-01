Beffa Reine-Adelaide: l'approdo al Siviglia salta dopo le visite mediche

Jeff Reine-Adelaide non sarà un nuovo calciatore del Siviglia. Il centrocampista del Lione aveva già superato i test fisici.

Nel calciomercato capita anche questo. Si tratta, si trova un accordo, si prova a formalizzare ma alla fine salta tutto. È ciò che è accaduto a Reine-Adelaide, centrocampista del Lione in procinto di passare al Siviglia ma che alla fine resterà in terra francese.

Come riporta 'Marca', il giocatore era già arrivato nella città andalusa con un volo privato, dove era stato ricevuto dal direttore sportivo Monchi e dove si è sottoposto alle visite mediche di rito.

Visite mediche che sarebbero state anche superate, ma sulle basi delle quali il Siviglia avrebbe comunque considerato non pronto all'uso il calciatore. Il motivo? Sampaoli ha bisogno di giocatori pronti, dal rendimento immediato. Reine-Adelaide non è sembrato tale.

Il centrocampista 25enne in passato ha avuto problemi al ginocchio. Non è dato sapere se la scelta del Siviglia sia dipesa da questi infortuni o meno, fatto sta che il prestito concordato con il Lione non sarà formalizzato ed è di fatto saltato.

Un passo indietro per il club spagnolo, che probabilmente a questo punto tornerà sul mercato. Sampaoli aveva elogiato le qualità di Reine-Adelaide in conferenza stampa: ha bisogno di un centrocampista che copra il campo, di quantità ma anche di qualità che possa offrire alternative offensive alla squadra. A quanto pare Monchi dovrà ancora guardarsi intorno.