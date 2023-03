Sirigu ko in amichevole contro il Seravezza Pozzi: infortunio alla caviglia, via in ambulanza

Il portiere della Fiorentina ha lasciato lo stadio alla mezz'ora del match amichevole: Italiano e i viola temono un lungo stop.

La sosta per gli impegni delle Nazionali non ferma il lavoro dei club di Serie A, impegnati nella solita preparazione in vista della ripresa: spazio, insomma, alle amichevoli.

La Fiorentina di Vincenzo Italiano ha affrontato, nell'allenamento congiunto al Franchi, il Seravezza Pozzi calcio, club di Serie D.

Nel corso del match, però, poco dopo la mezz'ora grande paura relativa alle condizioni di Salvatore Sirigu: il portiere viola ha messo male il piede, infortunandosi alla caviglia.

Il guaio fisico, stando alle prime ricostruzioni di Sky Sport, sembrerebbe piuttosto grave: Sirigu, dopo essere stato soccorso, è stato portato via in barella e, successivamente, d'urgenza in ospedale, in ambulanza.

C'è preoccupazione, quindi, per le sue condizioni: Sirigu ha lasciato il Napoli alla fine del gennaio del 2023 ed è sceso in campo contro Braga e Cremonese, rispettivamente in Conference League e Serie A.

Nelle prossime ore il club viola comunicherà l'esito degli esami, ma la sensazione, come detto, è che si tratti di un brutto infortunio alla caviglia.