Scambio sull'asse Fiorentina-Napoli: cosa fare con Gollini e Sirigu al Fantacalcio?

I campani e i viola hanno ufficializzato lo scambio tra i due portieri: Sirigu lascia Napoli e approda in riva all'Arno. Percorso inverso per Gollini.

Il Napoli sin qui dominatore del campionato di Serie A è intervenuto sul mercato per sistemare la casella portieri. E' ufficiale, infatti, lo scambio che ha visto protagonisti il club partenopeo e la Fiorentina.

Salvatore Sirigu, infatti, ha lasciato il Napoli dopo appena sei mesi, nel corso dei quali non ha mai avuto l'opportunità di esordire in gare ufficiali con gli azzurri, per firmare con la Fiorentina fino al prossimo 30 giugno.

Percorso inverso, invece, per Pierluigi Gollini che - dopo sei mesi a Firenze - fa le valigie destinazione Napoli. Anche il portiere di proprietà dell'Atalanta - sul quale il Napoli può vantare un diritto di riscatto fissato a 8 milioni - cambia maglia dopo soli sei mesi, scanditi da sole 9 presenze ufficiali a difesa della porta gigliata: 3 apparizioni in A, una in Coppa Italia e 5 in Conference League. Morale della favola, troppo poco.

COSA FARE CON SIRIGU E GOLLINI AL FANTACALCIO?

Nonostante il doppio cambio maglia, i due portieri italiani saranno nuovamente costretti a sgomitare per ritagliarsi spazio nelle rispettive nuove squadre.

Sirigu, quantomeno in campionato, partirà alle spalle di Terracciano, con la possibilità di accumulare minutaggio importante soltanto in Conference League e in Coppa Italia.

Stesso discorso per il classe 1995 ex Tottenham: la titolarità di Meret in campionato - così come in Champions - è di fatto indiscutibile, mentre eliminazione dalla Coppa Italia, invece, priva il nuovo portiere azzurro di una potenziale vetrina per mettersi in mostra.

Morale della favola, salvo colpi di scena anche la seconda parte di stagione verrà vissuta da entrambi con i gradi da comprimari.