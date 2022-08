Simone Zaza lascia il Torino: ufficiale la risoluzione del contratto

Il club granata comunica la fine del rapporto contrattuale con l'attaccante ex Juventus, Sassuolo e Valencia tra le altre.

Nella scorsa stagione Simone Zaza ha raccolto solo 10 presenze tra Serie A e Coppa Italia con la maglia del Torino, per un totale di poco più di 200 minuti. Troppo poco.

Partito con un infortunio al ginocchio, l'attaccante classe 1991 non è riuscito a ritagliarsi il giusto spazio nella formazione di Ivan Juric, finendo ai margini della stessa. L'ultima sfida che lo ha visto protagonista è datata 18 marzo: 10 minuti contro il Genoa a Marassi. Poi nulla.

Per lui è arrivato il momento dell'addio al Torino: con una nota ufficiale, il club granata ha comunicato la risoluzione consensuale del contratto di Zaza.

"Il Torino Football Club comunica di aver risolto consensualmente il contratto di prestazione sportiva con il calciatore Simone Zaza. Tutto il Torino saluta Simone con un in bocca al lupo per il proseguimento della sua carriera".

L'attaccante era arrivato in granata per la prima volta nel 2018, quando il Valencia lo aveva ceduto in prestito: nella sua carriera ha vestito, com'è noto, le maglie di Juventus e Sassuolo tra le altre in Italia, e quella del West Ham in Premier League.

Con i bianconeri ha vinto 2 Scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana, ma il vero e proprio punto di svolta della sua carriera è arrivato nel 2016, con gli Europei del 2016 e il "famoso" rigore sbagliato contro la Germania.

Da lì in poi strada in salita e poche gioie: adesso, comunque, un addio che pesa, verso un futuro che potrebbe dire molto altro.