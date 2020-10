Simone Inzaghi ritrova la vera Lazio: "Siamo stati bravissimi"

Serviva una risposta adeguata, e la risposta è arrivata: la batte per 3-1 il e bagna nel migliore dei modi il proprio ritorno in . Match commentato da Simone Inzaghi dopo il triplice fischio finale.

Lazio prima, Borussia Dortmund costretto a rincorrere. Le previsioni della vigilia si sono già ribaltate.

"Chances di passare il turno? Questo è un girone aperto, nell'altra partita il Bruges ha vinto. Il Borussia Dortmund rimane la favorita, ma anche il Bruges e lo possono far bene".

Due battute sugli attaccanti, che hanno sprecato qualcosa di troppo dopo il goal iniziale di Immobile.

"Correa e Immobile hanno fatto un grande lavoro di sacrificio, non mi sono sentito di dir loro nulla per i goal sbagliati. Probabilmente potevano segnarne uno in più, ma hanno fatto un lavoro determinante".