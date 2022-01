"Simeone. Vivere Partita dopo Partita", la serie sul 'Cholo': quando esce e dove vederla

Il "Cholismo" raccontato da chi lo vive in prima persona: la vita di Diego Pablo Simeone, scandita dal calcio e da tutto ciò che il pallone gli ha regalato.

Tutto questo è "Simeone. Vivere Partita dopo Partita", un incredibile viaggio al centro del mondo del "Cholo", di ciò che è, che è stato e che sarà in futuro.

COS'È 'SIMEONE. VIVERE PARTITA DOPO PARTITA'

"Simeone. Vivere Partita dopo Partita" è una docu-serie esclusiva prodotta da TBS e Wakai Sports, in collaborazione con Atletic Studios, in esclusiva per Amazon Prime Video: è il racconto dell'uomo Diego Pablo Simeone e, di conseguenza, del professionista che ogni giorni si sveglia per portare a termine la sua missione. Vincere, in campo, e non solo.

L'articolo prosegue qui sotto

La serie, composta da sei episodi da 40 minuti ciascuno, attraverso le attente telecamere di Amazon Prime Video, segue passo dopo passo il "Cholo", ripercorrendo i suoi 30 anni di carriera: girata nel corso della stagione 2020/21, quella del successo in Liga, "Simeone. Vivere Partita dopo Partita" è una prova inedita e concreta della definizione più pura di "Cholismo".

'SIMEONE. VIVERE PARTITA DOPO PARTITA': DATA D'USCITA

L'uscita di "Simeone. Vivere Partita dopo Partita" è fissata per giorno 26 gennaio 2022: nel corso delle puntate è possibile ascoltare le testimonianze e i racconti di personalità del calcio come Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, José Mourinho, Pep Guardiola e David Beckham.

DOVE VEDERE 'SIMEONE. VIVERE PARTITA DOPO PARTITA'

E' possibile guardare "Simeone. Vivere Partita dopo Partita" in esclusiva su Amazon Prime Video. Basterà attivare l'abbonamento Amazon Prime Video e scaricare l'app sulle Smart TV compatibili, su console PlayStation 4 o 5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), su dispositivi mobili oppure utilizzando dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast.

In alternativa basterà collegarsi al sito di Amazon Prime Video, accedere con le proprie credenziali e dopo aver attivato l'abbonamento selezionare l'evento.