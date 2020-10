Chi è Simakan, il difensore scelto dal Milan

Mohamed Simakan, classe 2000 dello Strasburgo, è il profilo su cui il Milan ha deciso di puntare per completare il pacchetto difensivo.

Sul 'gong' del mercato estivo, il Milan ha trovato il difensore per completare il reparto: tra i Kabak e i Rudiger ecco Mohamed Simakan, classe 2000, gioiellino dello .

Centrale di piede destro, 20 anni compiuti a maggio, Simakan è francese di origini guineane e si è formato nel vivaio dell'Olympique . Nel 2017 lo Strasburgo ha deciso di investire su di lui, facendolo crescere nella propria squadra B fino a promuoverlo tra i 'grandi' nella passata stagione in cui ha collezionato 25 presenze (5 in ). Il 2020/2021 è iniziato con 6 presenze su 6, senza saltare mai un minuto.

Simakan, stazza importante coi suoi 187 centimetri, fa della forza fisica nei palloni aerei e nel singolo duello la sua principale dote, ma può vantare anche un piede educato: non a caso, con lo Strasburgo si è saputo disimpegnare con risultati soddisfacenti anche da terzino destro. Non è particolarmente offensivo, non è uno alla Theo Henandez, per intenderci, ma nell'uno contro uno è difficilissimo da superare.

Carattere da vendere tra l'altro, visti i problemi già avuti e superati in carriera: sindrome di Osgood-Schlatter al ginocchio (infiammazione e rigonfiamento) prima, rottura del crociato poi. Tutto alle spalle.

Esattamente ciò che cercava il per puntellare la difesa, ossia un profilo capace di fungere da alternativa di rilievo a Kjaer e Romagnoli ma nel contempo poter coprire anche la casella di destra alla luce dei continui infortuni patiti da Andrea Conti.

Il Milan punta di assicurarsi Simakan - per il quale è pronto un contratto fino al 2025 - e ha messo sul piatto 10 milioni: fisico e buona tecnica, il transalpino 'vede' rossonero.