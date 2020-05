Silvestre ricorda la lite tra Beckham e Ferguson: "Siamo dovuti intervenire"

Mikael Silvestre ricorda la famosa lite tra Beckham e Ferguson: "E' stato solo un caso che la scarpa sia andata dritta in faccia a Beckham".

Era il 15 febbraio del 2003, al termine di - , incontro valido per il quarto turno di Fa Cup, nello spogliatoio dei Red Devils succede di tutto e Ferguson entra in contatto con David Beckham.

Per la precisione, l'ex allenatore dello United dà un calcio ad una scarpetta, che finisce dritta in faccia a Beckham, appena sopra l'occhio. Anni dopo, è Mikael Silvestre, che era presente, a raccontare l'episodio a 'FourFourTwo'.

"Io ero lì. Tutti erano scioccati, ma cose del genere accadono negli spogliatoi. Il mister ha scagliato un calcio verso una scarpetta, è stato un caso che poi abbia colpito la faccia di Beckham. Lui era molto arrabbiato e siamo dovuti intervenire per prevenire la rissa. Ma quella fu la fine del rapporto. Tutto ciò ha influenzato il rapporto tra i due ed è stato anche per questo che in estate Beckham si è trasferito al ".

In realtà nella sua autobiografia, qualche anno fa Ferguson descrisse in maniera più dettagliata quell'episodio. Ed il calcio dato alla scarpetta non sembra proprio casuale...