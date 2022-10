Episodio curioso con il centrale granata protagonista: voleva farsi ammonire per scontare la squalifica prima del derby, giocherà solo 1' con la Juve.

Il derby è sempre una gara speciale. Una data cerchiata sul calendario e attesa tutto l'anno. Quello della Mole tra Torino e Juventus non fa eccezione.

L'attesa dei tifosi viene spesso condivisa dai protagonisti in campo, che non vedono l'ora di scendere sul rettangolo verde di gioco per quella che è considerata una vera e propria battaglia sportiva.

Un chiaro esempio è il caso di Alessandro Buongiorno, difensore classe 1999 nato a Torino e cresciuto nel Toro con tutta la trafila dalle giovanili alla prima squadra.

Per lui la gara con la Juventus rappresenta qualcosa di speciale, come ha dimostrato nella passata stagione. Il 6 febbraio 2022, in occasione del match tra l'Udinese e il Torino, Buongiorno si è tolto la maglia al momento della sostituzione, segnalando il gesto al direttore di gara Rapuano.

Il motivo? Il classe 1999 era diffidato e voleva rimediare la sanzione che gli avrebbe consentito di scontare la squalifica contro il Venezia ed essere a disposizione di Juric in occasione del derby contro la Juventus di due settimane più tardi.

A sorpresa, il direttore di gara ha deciso di non estrarre il cartellino giallo dopo aver preso coscienza della situazione, invitandolo ad uscire dal campo senza ammonizione.

In panchina per tutti i 90 minuti contro il Venezia, nella gara persa per 2-1 dai granata in casa il 12 febbraio, per Buongiorno è arrivata la beffa proprio nella stracittadina.

Juric ha, infatti, deciso di schierare Bremer (ora tra le fila dei bianconeri), Rodriguez e Djidji con il giovane difensore italiano in panchina per 89 minuti, prima di prendere il posto del brasiliano in seguito a un infortunio.

Ora per Buongiorno c'è la possibilità di riscattarsi. Pilastro del Torino in questa stagione, il calciatore granata è pronto a partire titolare nel derby della Mole in programma domani alle 18:00.

Una piccola rivincita per lui, cresciuto con i colori granata, nella gara più attesa dell'anno.