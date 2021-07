Shomurodov-Roma: in che ruolo giocherebbe con Mourinho

La Roma è a un passo dalla chiusura della trattativa col Genoa per l'attaccante uzbeko Eldor Shomurodov: dove può giocare nel 4-2-3-1 di Mourinho.

Una trattativa quasi lampo per regalare il nuovo attaccante a José Mourinho. Il direttore generale della Roma Tiago Pinto si è mosso con decisione ed è riuscito a strappare alla concorrenza Eldor Shomurodov, attaccante classe 1995 del Genoa. L'uzbeko ha stregato i gialorossi e lo 'Special One' e vestirà la maglia giallorossa a partire dalla prossima stagione.

SHOMURODOV, IL RUOLO CON MOURINHO

Tecnica e grande fisicità coni suoi 190 centimetri d'altezza. Eldor Shomurodov rappresenta un jolly che José Mourinho potrà utilizzare in diversi modi nel suo scacchiere tattico. L'uzbeko, autore di 8 reti e 2 assist in 32 presenze con la maglia del Genoa, rappresenta un'alternativa a Edin Dzeko e Borja Mayoral nel 4-2-3-1 dello 'Special One', ma grazie alle sue grandi doti tecniche e fisiche può ricoprire anche il ruolo di trequartista alle spalle dell'unica punta.

Già con la maglia del club ligure, Shomurodov ha dimostrato di saper sfruttare le sue qualità e sorprendere gli avversari partendo da lontano. Prima con Ronaldo Maran e il suo 4-4-2 e poi con Davide Ballardini e il passaggio al 3-5-2, l'attaccante uzbeko ha interpretato sia il ruolo di prima prima che all'occorrenza quello di spalla del centravanti, abbassando il raggio d'azione per fare da raccordo tra i reparti e provare a far male anche con le conclusioni da fuori area. Grazie al un reperto molto ricco, il classe 1995 ha già confermato di essere in grado di sapersi confrontare con la Serie A

Un'arma in più per José Mourinho, che aggiunge al suo arco anche il talentuoso attaccante 26enne ex Rostov. Dopo averlo studiato attentamente, Tiago Pinto ha deciso di puntare su Shomurodov proprio per regalare a Mou un calciatore in grado di ricoprire diversi ruoli grazie alla sua duttilità. Attaccante centrale o trequartista, il classe 1995 si aggiunge alla batteria - già ben nutrita - di attaccanti dei giallorossi con l'obiettivo di mettere in difficoltà il tecnico portoghese e scalare le gerarchie fino a conquistare un posto da titolare. Shomurodov è pronto ad iniziare la sua nuova avventura all'ombra del Colosseo.