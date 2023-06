Shock a Manchester: Antony accusato dalla ex di violenze domestiche

L'ala del Manchester United è stata accusata di "violenza domestica, minacce e lesioni personali" da una ex compagna nel suo paese natale, il Brasile.

La testata brasiliana Globo Esporte riporta che Gabriela Cavallin, che ha avuto una relazione con l'attaccante 23enne nel 2022, ha presentato una denuncia alla polizia di San Paolo.

Nel rapporto si legge che la donna sostiene di essere stata aggredita da Antony il 20 maggio, giorno in cui l'attaccante brasiliano ha giocato per lo United in Premier League contro il Bournemouth al Vitality Stadium.

Il rapporto include anche "foto di abrasioni e messaggi minacciosi", mentre Cavallin avrebbe discusso di precedenti comportamenti aggressivi da parte di Antony.

Cavallin chiede ora alle autorità brasiliane di adottare "una misura protettiva urgente" mentre vengono raccolte ulteriori prove sul caso.

Globo Esporte riferisce inoltre che Antony ha avuto una relazione con la donna in questione nel 2022 e che nel giugno dello stesso anno Cavallin ha rivelato sui social media di aver subito un aborto spontaneo quando i due aspettavano il loro primo figlio.

Nessun commento è stato fatto da Antony, dai suoi rappresentanti o dal Manchester United.