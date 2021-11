Shatskikh, l'erede di Shevchenko alla Dinamo Kiev

Nell’estate del 1999, in casa Dinamo Kiev è tempo di grandi cambiamenti. Il nuovo secolo è alle porte e per Andriy Shevchenko, 21enne finalizzatore implacabile e trascinatore della formazione ucraina, arriva il momento del grande salto. Le grandi prestazioni in campo nazionale e soprattutto internazionale con le maglie di Dinamo Kiev e Ucraina hanno acceso il cuore di Ariedo Braida e della dirigenza del Milan, che con un blitz se lo assicurano per circa 40 miliardi di lire, facendogli firmare un contratto di 5 anni.

“Con Galliani andammo a Kiev a vedere una partita di Champions League, Sheva non toccò palla, fece pochissimo e allora Adriano mi chiese se ero sicuro di volerlo prendere, di comprarlo a quelle cifre. Gli risposi di stare tranquillo, perché l’avevo visionato più volte”.

L’ex direttore generale e direttore sportivo del ‘Diavolo’ ha rivelato qualche tempo dopo il retroscena di un colpo incredibile, che ha regalato ai rossoneri un futuro Pallone d’Oro e un calciatore di valore assoluto.

Con la partenza di un pilastro come Shevchenko, la Dinamo Kiev va alla ricerca di un valido sostituto per continuare la striscia di successi in patria dopo i 7 campionati di fila e replicare l’ottimo cammino in Champions League della stagione precedente, la 1998/1999, con la semifinale raggiunta dopo aver superato corazzate del calibro di Real Madrid e Arsenal, prima della sconfitta di misura contro i futuri vice campioni del Bayern Monaco con il 3-3 in Ucraina e l’1-0 in Baviera a ritorno.

La scelta dei dirigenti della Dinamo ricade su un centravanti uzbeko, Maksim Shatskikh, prelevato dal campionato russo. A dire la verità, il curriculum vitae del classe 1978 lascia qualche dubbio: il 21enne è più giovane del partente Shevchenko ma ha anche tanti goal in meno all’attivo in carriera. Una scelta che non convince pienamente i tifosi, scottati dalla partenza di Andriy Shevchenko.

Dopo aver tirato i primi calci al pallone a Tashkent, la capitale dell’Uzbekistan, nell’accademia del Pakhtakor, Shatskikh si trasferisce in Russia, dove inizia a giocare nelle serie inferiori, vestendo le maglie di diversi club: Sokol-PZD Saratov, Torpedo Volzski, Lada-Togliatti-VAZ, Gazovik-Gazprom e infine Baltika, dove colleziona 5 goal in 19 presenze e convince la Dinamo Kiev ad affidargli la pesante eredità lasciata da Shevchenko.

La scommessa della dirigenza della Dinamo Kiev si rivelerà subito vincente. Arrivato alla corte del ‘Colonnello’ Valery Lobanovsky, Shatskikh parte fortissimo: al termine della stagione 1999/2000, la prima nel nuovo club, l’attaccante uzbeko si laurea capocannoniere del campionato ucraino con 20 goal ed è il miglior marcatore della Coppa d’Ucraina. Il 28 luglio 1999, il classe 1978 firma anche la sua prima rete in Champions League nella gara d’esordio contro lo Zalgiris Vilnius. Un goal con cui Shatskikh scrive la storia, diventando il primo calciatore asiatico ad andare in rete in Champions League e il secondo uzbeko a segnare in una competizione UEFA dopo Mirjalol Qosimov (goal al Liverpool in Coppa UEFA il 12 settembre 1995 con la maglia dello Spartak Vladikavkaz).

È solo l’inizio di una lunga storia d’amore tra la Dinamo Kiev e Maksim Shatskikh, durata dieci anni e ricca di goal e trofei di squadra e individuali. L’attaccante uzbeko vincerà un’altra volta – la seconda – il titolo di capocannoniere del campionato ucraino nella stagione 2002/2003 con 22 goal, eguagliando il record di Rebrov nel 1997/1998 poi superato da Henrikh Mkhitaryan nel 2013 con 25 reti, e per altre due quello della Coppa d’Ucraina, nell’annata 2001/2002 e in quella 2002/2003, raggiungendo il primato di miglior marcatore di tre edizioni detenuto da Andrij Vorobej.

Al palmarès si aggiungono i quattordici trofei conquistati con la Dinamo Kiev: Shatskikh si laurea sei volte campione d’Ucraina e nel contempo arrivano anche 5 Coppe e 3 Supercoppe d’Ucraina. Nell’estate 2009, dopo 328 presenze arricchite da 142 goal tra tutte le competizioni, si chiude dopo dieci anni l’avventura di Maksim Shatskikh alla Dinamo Kiev. Il 26 maggio 2009, nell’ultima partita con la maglia della Dinamo Kiev, in casa contro lo Shakhtar Donetsk, migliaia di tifosi salutano l’attaccante uzbeko con cori e striscioni con cui lo ringraziano.

La carriera dell’attaccante uzbeko riparte dal Kazakistan, ed esattamente della Lokomotiv Astana, con cui realizza 8 goal in 15 partite tra il 2009/2010. Il classe 1978 torna in Ucraina, dove firma con l’Arsenal di Kiev. Ci resterà per tre stagione, con una breve parentesi poco felice nella fila del Chernomorets di Odessa, totalizzando 22 goal in 93 presenze. Proprio con la maglia dell’Arsenal realizza il 4 aprile 2010, nella sfida contro il Metallurg Zaporizhya, la sua rete numero 100 nel campionato ucraino.

Il ‘canto del cigno’ della carriera di Maksim Shatskikh è all’Hoverla Uzhhorod. Arrivato il 30 dicembre 2013, l’uzbeko decide di rimettersi in gioco firmando un contratto di due anni e mezzo. Anche qui, l’esperienza non è di quelle memorabili se non fosse per quel 4 ottobre 2014, una data scolpita indelebilmente nella storia dell’attaccante di Tashkent. Con il goal contro lo Zorya, il 36enne raggiunge quota 124 e supera Rebrov, diventando il miglior marcatore del campionato ucraino.

Miglior marcatore di sempre con la maglia dell’Uzbekistan con 34 goal in 60 partite, Shatskikh arriva sul podio della classifica dei migliori calciatori asiatici per due volte, nel 2003 con il secondo posto e nel 2005 con il terzo posto. Nel 2016, all’età di 38 anni, Maksim decide di appendere gli scarpini al chiodo e iniziare la carriera da allenatore, con l’esperienza nelle giovanili della Dinamo Kiev e quelle di vice in prima squadra proprio nello suo vecchio club con Khatskevich e al Rotor Volgograd con lo stesso tecnico bielorusso, ruolo che ricopre ancora oggi.

La pesante eredità lasciata da Andriy Shevchenko e una storia d’amore lunga dieci anni e fatta di tanti successi e record. Maksim Shatskikh è riuscito a rispondere agli scettici a suon di goal e conquistare di diritto un posto nell’Olimpo del calcio ucraino e della storia di uno dei suoi club più importanti, la Dinamo Kiev.