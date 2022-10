Lo Shakhtar Donetsk protesta: "Ai Mondiali dovrebbe esserci l'Ucraina, non l'Iran"

Il club ucraino, tramite il suo direttore Palkin, ha chiesto alla FIFA di escludere la Nazionale iraniana dai Mondiali in Qatar.

Tra poche settimane il calcio dei club andrà in pausa, lasciando il posto agli inediti Mondiali in Qatar, che non son neanche iniziati, ma che già hanno riservato il giusto quantitativo di polemiche.

Le ultime in ordine di tempo riguardano la partecipazione dell'Iran alla competizione, osteggiata negli ultimi giorni dal gruppo di attivisti rappresentato anche da sportivi e calciatori iraniani, pronti a non scendere in campo in segno di protesta contro tutto ciò che sta accadendo alla popolazione iraniana.

A loro si è aggiunto lo Shakhtar Donetsk, ma per motivi differenti: il club ucraino, tramite il suo direttore generale, Sergei Palkin, ha scritto una lettera pubblica indirizzata alla FIFA, chiedendo l'esclusione dell'Iran.

"Mentre il Governo iraniano si divertirà a seguire la sua Nazionale ai Mondiali, gli ucraini verranno uccisi dai droni e dai missili iraniani. [...] Ciascuno di essi è stato prodotto e consegnato dalle autorità iraniane, con gli istruttori che hanno direttamente gestito i lanci dei droni che hanno distrutto case, musei, università, uffici, campi sportivi e, soprattutto, ucciso ucraini, compresi bambini".

Tramite il testo, diffuso sui social dallo stesso Shakhtar, si chiede un intervento della FIFA.

"Bambini che hanno sempre sognato di vedere la loro Nazionale ai Mondiali. Lo Shakhtar chiede alla FIFA e all'intera comunità internazionale di escludere la Nazionale iraniana dai Mondiali, perché il suo Paese ha direttamente partecipato agli attacchi terroristici in Ucraina".

Come soluzione all'eventuale posto vacante Palkin suggerisce il cambio con la Nazionale ucraina.

"Il posto vacante verrebbe preso dalla Nazionale ucraina, che si è dimostrata degna di partecipare ai Mondiali. In condizioni sconvenienti rispetto alle altre Nazionali, durante i Playoff, ha giocato con il cuore".