Crisi Chelsea, lo sfogo di Potter: "La mia famiglia e la mia salute mentale soffrono per i risultati"

L'allenatore dei Blues si apre in conferenza stampa, parlando del momento negativo: "Con questa situazione devi accettare le critiche".

Le difficoltà vissute dal Chelsea in questa stagione non sono solo cosa nota a tutti, ma anche tema di discussione in Inghilterra: dopo la nomina di Graham Potter al posto di Thomas Tuchel, quasi a metà settembre, l'attenzione si è chiaramente spostata sul lavoro del nuovo allenatore, legando il tutto alle aspettative della proprietà guidata da Todd Boehly.

Il presente è complesso: i Blues sono ancora in corsa in Champions League, nonostante abbiano perso all'andata degli ottavi di finale contro il Borussia Dortmund, e questa consapevolezza rimane comunque l'unica fiammella di speranza in una stagione che ha come obiettivo, stando alle parole di Joao Felix rilasciate a Eleven Sports, la vittoria della "coppa dalle grandi orecchie".

In Premier League il discorso è ben diverso: il Chelsea è decimo, a -24 dall'Arsenal capolista, e a -11 dalla zona Champions. Ma non solo: i dati dicono che i Blues hanno vinto solo una gara nel 2023, contro il Crystal Palace. Poi 4 pareggi e 5 sconfitte da campionato e coppe.

Tutto questo dopo una campagna acquisti faraonica, con più di 300 milioni di sterline spesi solo nella sessione di gennaio.

Insomma: tutte le pressioni sono su Potter e sul suo operato e il tecnico ex Brighton non sembra riuscire più a sopportarle, come mostrato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Tottenham.

"Con questi risultati devi accettare le critiche. E' giusto".

L'allenatore inglese si è lasciato andare a uno sfogo sincero, di fronte ai giornalisti presenti, parlando anche dell'impatto della situazione sulla sua persona.

"Non si può dire che sia semplice: la mia famiglia soffre, la mia salute mentale soffre, e lo fa anche la mia personalità. E' dura".

Il Chelsea ha adesso una serie di gare molto importanti per poter svoltare la stagione, a partire da quella contro gli Spurs. Ma il tempo sta scadendo.