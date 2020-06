Setien su Arthur: "Le voci sulla Juve lo condizionano, resti concentrato"

Setien sulle voci di Arthur alla Juventus: "Cercheremo di isolarci da questa situazione, parleremo col giocatore per dirgli di concentrarsi".

Potrebbe arrivare da il primo grande colpo in entrata del mercato della , mentre in casa blaugrana le voci di un possibile addio da parte di Arthur infastidiscono l'allenatore Setien, che non lo ha nascosto al termine del match vinto contro l' Bilbao.

In conferenza stampa il tecnico blaugrana ha affrontato le insistenti voci che spingerebbero il centrocampista brasiliano sulla sponda bianconera:

"Le voci sulla Juventus lo staranno sicuramente condizionando, cercheremo di isolarci da quest situazione. Però è una cosa che esula dal nostro controllo, parleremo col giocatore per drigli di concentrarsi sulle cose sulle quali deve concentrarsi. Capisco che sia complicato, ma deve superare le difficoltà".

Altre squadre

L'ex Gremio è da tempo accostato alla Juventus, che cerca nuovi rinforzi a centrocampo: nello stesso ambito si è parlato molto di un probabile scambio con Pjanic, mentre il brasiliano aveva rinnovato la propria volontà di restare in per convincere la società.