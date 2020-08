Setien per nulla scaramantico: "Dembélé sarà con noi a Lisbona"

Il tecnico del Barcellona è fiducioso in vista del ritorno degli ottavi contro il Napoli: "La mia ultima partita? Non mi è mai passato per la mente".

Il ha l'occasione di riscattare una stagione in ombra con l'appuntamento della : domani al 'Camp Nou' si giocherà la sfida contro il , contro cui potrebbe staccare il pass per la Final Eight in programma a Lisbona.

Situazione sulla carta vantaggiosa per i blaugrana in virtù del prezioso 1-1 strappato all'andata al 'San Paolo': il goal messo a segno fuori casa da Griezmann ha messo in discesa il discorso qualificazione e Quique Setien sembra saperlo bene.

Intervenuto nella conferenza stampa della vigilia, il tecnico del Barcellona non si è mostrato affatto scaramantico quando ha parlato della possibilità di avere finalmente a disposizione Ousmane Dembélé, sulla via del recupero dopo il grave infortunio.

"Ho pensato di convocarlo, ma purtroppo ha fatto pochissimi allenamenti con il gruppo e avremmo corso un rischio troppo grande. Non ne valeva la pena. Sono sicuro, però, che sarà con noi a Lisbona e vedremo se potrà darci una mano".

Guai a considerare il Napoli una squadra con la mentalità prettamente difensiva.

"E' una delle squadre con la migliore percentuale di possesso palla di tutta la . E' vero che al 'San Paolo' hanno segnato dopo un rimpallo, ma in precedenza avevano tenuto il pallone per un minuto e mezzo e contro di noi non è affatto semplice. Negli ultimi mesi sono migliorati, li abbiamo studiati a fondo per limitare al massimo le difficoltà che potrebbero crearci".

Oltre agli squalificati Vidal e Busquets non ci sarà nemmeno Arthur, in rotta con il club che non ha gradito il prolungamento delle sue vacanze in .