Setien su Barcellona-Napoli: "Spero che si giochi al Camp Nou"

Il tecnico del Barcellona si augura di giocare nel suo stadio contro il Napoli: "Altrove sarebbe un vantaggio per gli avversari".

La UEFA ha da poco reso nota la nuova struttura della che ripartirà ad agosto con la formula della Final Eight, da disputarsi a Lisbona dal 12 al 23 agosto.

Il 7 e l'8 agosto si giocheranno i match di ritorno degli ottavi di finale che erano stati precedentemente rinviati: tra questi anche - (1-1 all'andata al 'San Paolo'), seppur non vi sia ancora la certezza sulla sede che ospiterà l'incontro.

Il calcio d'inizio, infatti, potrebbe avvenire proprio in e non al 'Camp Nou': eventualità che non trova molto d'accordo Quique Setien.

"Spero di poter giocare nel nostro stadio. Noi abbiamo già giocato da loro e farlo su un campo neutro, per di più a porte chiuse, sarebbe diverso. Giocare altrove sarebbe un vantaggio per i nostri avversari che ci hanno già affrontato nel loro stadio e con il supporto del pubblico".

Più di qualche perplessità sulla soluzione della Final Eight adottata dall'UEFA per concludere in tempi rapidi questa edizione della Champions League.