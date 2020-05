Serie C sospesa con Monza, Vicenza, Reggina e Carpi promosse: palla al Consiglio Federale

L'Assemblea di C ha deciso per lo stop, la promozione di Monza, Vicenza, Reggina e Carpi e il blocco delle retrocessioni: palla al Consiglio Federale.

Stop definitivo della stagione; Monza, Vicenza e Reggina promosse, blocco delle retrocessioni e quarta squadra che salirà in B decisa tramite media punti (il ): è quanto stabilito dall'Assemblea di Serie C .

Nulla di ufficiale sia chiaro, poiché la decisione sovrana spetterà al Consiglio Federale chiamato a riunirsi la prossima settimana. E a cui sarà illustrato lo scenario concordato nell'ultimo tavolo di lavoro dei club, durante il quale è stato dato l'indirizzo.

Monza, Vicenza e Reggina brinderebbero alla promozione in quanto capoliste dei rispettivi gironi A, B e C, con la quarta squadra a far loro compagnia che verrà fuori calcolando la media punti ponderata secondo il rapporto gare giocate/punti .

Così a far festa sarebbe il Carpi, che può vantare una media migliore (2.038) rispetto a Reggio Audace (2.037), Bari (2), Monopoli (1.9) e Potenza ( 1.87) .

Oltre alla Reggio Audace beffati dunque anche i 'galletti', che hanno fatto registrare la media giocando 30 partite a differenza delle 27 disputate dalle rivali e delle 26 di un Carpi che - non vincendo il match che avrebbe dovuto recuperare - sarebbe finito indietro. Come detto, non ci saranno invece retrocessioni in D nè promozioni in terza serie.

La palla adesso finisce nelle mani del Consiglio Federale, che dovrà esprimersi e decretare le sorti della stagione di C.