Serie C, promosse nove squadre: c'è anche il Palermo

Lucchese, Pro Sesto, Campodarsego, Mantova, Grosseto, Matelica, Turris, Bitonto e Palermo giocheranno tra i professionisti.

Inizia oggi la scalata del per provare a tornare nella massima serie in futuro. La squadra rosanero, dopo il fallimento dello scorso anno era ripartita dalla Serie D, ma in seguito allo stop del campionato e alla promozione delle prime della classe al momento della sospensione è tornata tra i professionisti.

Abbiamo gioito e sofferto. Abbiamo sudato. Ma siamo qua. Con le lacrime di chi quest’anno ha perso tutto e il cuore già aperto a un futuro migliore.

È andata come doveva andare. Andiamo dove dobbiamo andare.



Grazie a tutti.#siamoaquile 🦅 pic.twitter.com/Gp7T2LXnge — SSD Palermo Calcio (@Palermofficial) June 8, 2020

Se la Serie D era stata già dichiarata conclusa qualche settimana fa, ora è arrivato l'ok anche alle promozioni in Serie C e alla retrocessioni in Eccellenza. La squadra palermitana potrà dunque giocare nel gruppo meridionale nella prossima annata: l'ultima volta nella terza serie nel 2001, prima della B, della A, dei grandi campioni e dell'Europa.

Oltre al Palermo, tra le promosse in Serie C ci sono anche ufficialmente Lucchese, Pro Sesto, Campodarsego, Mantova, Grosseto, Matelica, Turris e Bitonto grazie al primo posto al momento della sospensione per coronavirus. Non solo promozioni ovviamente, ma anche retrocessioni.

Altre squadre

Si è infatti deciso per quattro retrocessioni a girone, per un totale di 36 in Eccellenza. Nello specifico si tratta di:

Fezzanese, Vado, Verbania, Ligorna, Levico Terme, Milano City, Dro Alto Garda Calcio, Inveruno, Vigasio, Tamai, San Luigi, Villafranca, Ciliverghe, Alfonsine, Savignanese, Pomezia, Bastia, Ponsacco, Tuttocuoio, Sangiustese, Avezzano, Chieti, Jesina, Città di Anagni Calcio, Pro Calcio Tor Sapienza, Academy Ladispoli, Calcio Budoni, Grumentum Val D'Agri, Nardò, Francavilla, Agropoli, Corigliano, Marsala, San Tommaso e Palmese.