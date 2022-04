Padova, incredibile rimonta con Oddo: Südtirol a -2, attesa per lo scontro diretto

Il 2022 è l'anno della prima volta in Serie B per il Südtirol? Fino a qualche settimana fa la promozione diretta nella cadetteria sembrava scontata, ma ora non lo è più. Il motivo? L'incredibile rimonta del Padova, riuscito a portarsi ad appena due lunghezze dalla capolista tirolese a tre giornate dal termine della Serie C girone A.

Se il Südtirol ha rallentato nelle ultime due sfide, perdendo contro il Feralpi Saò prima e pareggiando in casa contro il Lecco poi, sotto il nuovo tecnico Massimo Oddo, Campione del Mondo 2006 e allenatore da diversi anni, il Padova non ha sbandato, riuscendo ad inanellare una striscia di vittorie consecutive che rimette in discussione il primo posto.

E dire che Oddo era fermo da due anni ed aveva deluso nelle sue precedenti esperienze tra e B, eccezion fatta per la promozione in A alla guida del Pescara. Il Padova ha dato fiducia all'ex giocatore di Milan e Lazio con risultati fantastici.

Appena due sconfitte per Padova e Südtirol fin qui, con la sola differenza dopo trentacinque turni dato dai pareggi: la squadra capolista guidata dal croato Javorcic ha pareggiato in sette occasioni, mentre i veneti nove volte. Considerati i cambi di panchina, nessuno credeva ad un ritorno di fiamma dei biancorossi: invece è successo il contrario.

Massimo Pavanel aveva guidato il Padova dal primo al ventottesimo turno, prima di essere esonerato. La società ha poi optato per Oddo, incaricato di raddrizzare la stagione e puntare ad una buona posizione nei playoff. L'ex mister del Pescara ha fatto decisamente meglio di quanto tutti si aspettassero.

La cura Oddo ha funzionato come non mai, dato che dal suo arrivo in panchina il Padova ha solamente vinto: sette successi su sette alla guida del team veneto, che ora si giocherà la promozione diretta in Serie B nello scontro diretto contro il Südtirol.

Nel 37esimo turno, infatti, il Südtirol ospiterà il Padova, per la gara dell'anno. Prima, però, la squadra di Oddo se la vedrà in casa contro il Giana Erminio, mentre la formazione di Bolzano sfiderà il Fiurenzuola in trasferta. Potrebbe clamorosamente verificarsi un sorpasso o un aggancio in vetta, prima della sfida decisiva.

Nel match d'andata, essenziale in caso di arrivo a pari punti di Südtirol (che va ricordato, risulta ancora avere la miglior difesa d'Europa) e Padova, il risultato finale è stato di 0-0.

Davanti alle reti bianche nella prima gara stagionale, il ritorno assume un'importanza ancor più clamoroso: in caso di pareggio del Südtirol e di vittoria del Padova nella 36esima giornata, le due squadre giocherebbero lo scontro diretto con 84 punti a testa.

L'articolo prosegue qui sotto

A questo punto, se il Padova dovesse battere il Südtirol a Bolzano festeggerebbe matematicamente la promozione diretta in Serie B a 90 minuti dal termine, completando la più inattesa delle rimonte. Il discorso, ovviamente, vale anche per il Südtirol, ancora fiducioso, ma ora davanti alla possibilità di giocare i playoff.

Di certo la squadra di Javorcic non potrà festeggiare la promozione diretta nel 36esimo turno, perchè andrebbe al massimo a +5 sui rivali, con sei punti ancora a disposizione. Tra l'altro, per aumentare l'hype, Padova e Südtirol si confronteranno anche mercoledì 6 aprile per la finale di Coppa Italia di Serie C.

Fuoco alle polveri.