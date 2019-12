Serie B, i risultati - Pescara e Chievo si annullano, è 0-0

Ultimo turno di campionato del 2019 per la Serie B. Si gioca la diciannovesima giornata, ad aprirla è stato il pareggio tra Pescara e Chievo.

La Serie B si congeda dal 2019 con le sfide valide per il diciannovesimo turno di campionato. Ad aprire la giornata sono state e , che si sono affrontate in una gara che non ha registrato né vincitori né vinti.

Nel ‘lunch match’ dell’Adriatico le emozioni non sono mancate e sono stati soprattutto i padroni di casa ad andare vicini al goal nel primo tempo Scognamiglio, Galano e Busellato.

Nella ripresa i ritmi si abbassano leggermene ed il risultato non si schioda dallo 0-0 iniziale. Entrambe le squadre restano quindi appaiate a quota 26 in classifica, a ridosso di quelle posizioni che valgono l’accesso ai playoff.

SERIE B, 19ª GIORNATA

PESCARA-CHIEVO 0-0

CITTADELLA-ENTELLA ore 15

CROTONE-TRAPANI ore 15

JUVE STABIA-COSENZA ore 15

PERUGIA-VENEZIA ore 15

PISA-FROSINONE ore 15

PORDENONE-CREMONESE ore 15

SPEZIA-SALERNITANA ore 15

BENEVENTO-ASCOLI ore 18

EMPOLI-LIVORNO ore 21