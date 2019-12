Serie B, i risultati - Benevento infermabile, Pordenone k.o 4-0

Il Cittadella avvicina i primi posti, il Crotone batte il Fosinone nel finale. Benevento a +14 sulla terza, cadono Empoli e Chievo.

Continuando così, la promozione in arriverà prestissimo. A fanno gli scongiuri, ma i 14 punti di distacco dalla terza di B cominciano ad essere tantissimi. Nuovo allungo dei campani, che hanno espugnato il campo del grazie alle reti di Maggio e Tuia, in rimonta.

La sorpresa del 18esimo turno è senza dubbio la sconfitta, pesante, subita dal Pordenone a Salerno: padroni di casa autori di una prestazione che non ha lasciato scampo alla seconda di Serie B, alla quale si è avvicinato il dopo aver espugnato il campo del Pordenone.

Rallentano il , con il riuscito a superare il in extra-time grazie alla rete di Marrone, mentre le retrocesse e Chievo non riescono a fare la voce grossa nonostante una squadra costruita per tornare immediatamente in Serie A. Sempre più ultimo il , battuto anche da un Pescara tornato in zona playoff.

SERIE B, 18ª GIORNATA

COSENZA-EMPOLI 1-0 [12' Baez]

CHIEVO-BENEVENTO 1-2 [27' Vignato (C), 35' Maggio (B), 47' Tuia (B)]

CREMONESE-JUVE STABIA 1-1 [2' Forte (J), 8' Ceravolo (C)]

FROSINONE-CROTONE 1-1 [24' Mazzotta (C), 44' Paganini (F), 91' Marrone (C)]

LIVORNO-PESCARA 0-2 [15' Galano, 29' rig. Maniero]

SALERNITANA-PORDENONE 3-0 [3' e 61' Djuric, 64' e 89' Kiyine]

TRAPANI-PERUGIA 2-2 [23' Luperini (T), 62' rig. Iemmello (P), 64' Pettinari (T), 86' Falcinelli (P)]

VENEZIA-CITTADELLA 1-2 [10' Diaw (C), 20' D'Urso (C), 77' Ceccaroni (V)]

ASCOLI-PISA ore 18

ENTELLA-SPEZIA ore 21