Serie B, risultati 33ª giornata - Il Genoa vola verso la Serie A, frenano Bari e Frosinone

I rossoblù vincono e sfruttano i pari dei galletti e dei ciociari: occasione sprecata per la SPAL che pareggia in casa col Brescia.

La Serie B entra nella sua fase finale: ogni punto vale oro, soprattutto con una classifica come al solito cortissima. La trentatreesima giornata si apre con la sfida tra Modena e Parma.

Al "Braglia" il Derby emiliano finisce 1-1, ma succede praticamente tutto in due minuti: al 14' vantaggio della formazione di Tesser con Diaw, al 16' pareggio di Benedyczak che fissa il punteggio sul pareggio.

Nel sabato di B succede di tutto: vittoria del Genoa grazie alle reti di Frendrup e Dragusin contro il Perugia, ormai in crisi: al San Nicola, però, non segue il Bari, che va sotto di due goal contro il Como e poi pareggia al 95' con Di Cesare, dopo un lungo check del VAR per la posizione del capitano dei galletti.

In zona retrocessione la SPAL e il Brescia sbattono sul 2-2: Maistro fa doppietta, ma Olzer risolve la contesa al Mazza. Il Benevento di Agostinelli pareggia contro la Reggina grazie alla rete di Ciano, che recupera Pierozzi. Spettacolo in Venezia-Palermo: vantaggio rosanero con Brunori, tre reti dei lagunari e rigore finale di Tutino per il 3-2 al Penzo.

Pareggia, in vetta, il Frosinone di Fabio Grosso, che conferma un rendimento altalenante nell'ultima parte di stagione: 0-0 contro il Cagliari di Claudio Ranieri. Nell'ultimo match della 33esima giornata rimonta essenziale in chiave playoff per la Ternana: Pisa k.o per 2-1.

SERIE B, RISULTATI 33ª GIORNATA -

MODENA-PARMA 1-1 [14' Diaw (M), 16' Benedyczak (P)]

ASCOLI-SUDTIROL 1-0 [89' Rig. Gondo]

BARI-COMO 2-2 [18' Ioannou (C), 26' Cutrone (C), 49' Cheddira (B), 95' Di Cesare (B)]

BENEVENTO-REGGINA 1-1 [25' Pierozzi (R), 85' Ciano (B)]

COSENZA-CITTADELLA 1-1 [12' D'Urso (CO), 27' Antonucci (CI)]

GENOA-PERUGIA 2-0 [41' Frendrup, 69' Dragusin]

SPAL-BRESCIA 2-2 [1' Maistro (S), 11' Aye (B), 75' Maistro (S), 80' Olzer (B)]

VENEZIA-PALERMO 3-2 [5' Brunori (P), 19' Johnsen (V), 61' Rig. Pohjanpalo (V), 64' Tessmann (V), 86' Rig. Tutino (P)]

CAGLIARI-FROSINONE 0-0

TERNANA-PISA 2-1 [6' Moreo (P), 72' rig. Falletti (T), 75' Falletti (T)]