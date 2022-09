In Serie B aria di rivoluzione: saltano 4 panchine nello stesso turno

Perugia, Benevento, Pisa e Como esonerano le proprie guide tecniche a causa degli scarsi risultati ottenuti nell'avvio di campionato.

Fare l'allenatore è uno dei mestieri più difficili al mondo, figuriamoci in Serie B, dove le ambizioni di un club vanno di pari passo con la necessità di approdare in massima serie.

Certo è che nel calcio un avvio di campionato pregiudica, e di molto, l'intero cammino stagionale: nel caso di Perugia, Benevento, Pisa e Como finora è stato così.

Quello dei "Grifoni", per adesso, recita un diciassettesimo posto in classifica con una sola vittoria conquistata, contro l'Ascoli, e il ko nell'ultimo turno nel Derby sentitissimo contro la Ternana.

Risultato che è costata la panchina a Fabrizio Castori, che nelle scorse ore è stato sollevato dall'incarico dal Perugia: al suo posto arriverà Silvio Baldini, che ha lasciato la panchina del Palermo in estate.

Non se la passa meglio il Benevento, che dopo due sconfitte consecutive contro Cagliari e Brescia ha deciso di esonerare Fabio Caserta: in attesa dell'ufficialità, il nome preferito corrisponde a quello di Fabio Cannavaro.

Anche il Como cambia tecnico dopo la sesta giornata di Serie B e dopo un'altra gara senza vittoria (zero fin qui): Giacomo Gattuso non allenerà più i lariani: in pole c'è l'ex Frosinone Moreno Longo.

Infine bisogna citare la situazione del Pisa, che nella passata stagione si è giocato la promozione in Serie A con il Monza ai Playoff: ultima in classifica con due punti, la società nerazzurra ha deciso di sollevare dall'incarico Rolando Maran, richiamando al suo posto Luca D'Angelo, protagonista della cavalcata dello scorso anno.