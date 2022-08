Serie B - Il Palermo cade in casa, vincono Modena e SPAL

Passo falso interno del Palermo, il Modena affossa la Ternana. Cagliari battuto dalla SPAL. Frosinone di scena a Benevento.

Terza giornata per la Serie B 2022/2023, e non mancano di certo i colpi di scena: il primo lo offre il Palermo, sconfitto al 'Barbera' dall'Ascoli che sale a quota 7 punti in classifica.

Grande protagonista Gondo, autore di una tripletta, mentre Brunori e Segre non bastano a Corini per evitare un cocente passo falso interno.

Primo successo per il Modena e, a farne le spese, è la malcapitata Ternana, affossata da un poker che è sinonimo di disfatta. Gara piena di tensione quella tra SPAL e Cagliari: La Mantia regala i tre punti ai ferraresi, espulsi Di Pardo e Peda. Lapadula fallisce un calcio di rigore.

SERIE B, 3ª GIORNATA - CLASSIFICA

MODENA-TERNANA 4-1 [23' rig. Diaw (M), 32' aut. Capuano (M), 50' Favilli (T), 64' Falcinelli (M), 68' Tremolada (M)]

PALERMO-ASCOLI 2-3 [27', 50' pt, 52' Gondo (A), 36' Brunori (P), 63' Segre (P)]

SPAL-CAGLIARI 1-0 [37' La Mantia]

BENEVENTO-FROSINONE [domenica, ore 20.45]

CITTADELLA-VENEZIA [domenica, ore 20.45]

PARMA-COSENZA [domenica, ore 20.45]

PERUGIA-BARI [domenica, ore 20.45]

PISA-GENOA [domenica, ore 20.45]

REGGINA-SÜDTIROL [domenica, ore 20.45]

COMO-BRESCIA [domenica, ore 20.45]