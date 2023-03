Serie B, cosa succede in caso di arrivo a pari punti? Classifica avulsa e scontri diretti

Chi va in Serie A in caso di arrivo a pari punti? Chi retrocede in Serie C? Tutte le informazioni.

Si avvicina la conclusione del campionato regolare di Serie B 2022/2023. Solamente una squadra salirà in Serie A direttamente oltre al Frosinone, che sembra lanciatissimo per il primo posto e la diretta promozione nella massima serie 2023/2024.

Possibile conclusione al secondo posto con gli stessi punti, per una situazione che potrebbe verificarsi anche in zona playoff, playout e zona retrocessione.

Cosa succede in caso di conclusione del torneo regolare con gli stessi punti?

COSA SUCCEDE A PARI PUNTI

Se due squadre terminano con lo stesso punteggio dopo la 38esima e ultima partita di Serie A, si considerano diversi criteri. Il primo di questi è quello di considerare i punti ottenuti nei due scontri diretti tra andata e ritorno. In caso di ulteriore parità si considera la differenza reti nelle stesse partite.

Il terzo criterio è invece la differenza reti generale, il quarto il numero di reti totali. Se tutti i quattro punti dovessero essere in parità tra due determinate squadre, la promozione verrebbe decisa tramite sorteggio.

CLASSIFICA AVULSA

Vista la presenza di Cremonese, Lecce, Monza e Pisa in soli quattro punti, non è da escludere la chiusura del campionato con due o più squadre con gli stessi punti in classifica. In questo caso, se ad esempio diverse formazioni dovessero chiudere a pari punti in classifica, sarebbe essenziale ricorrere alla classifica avulsa.

Di cosa si tratta? Di una mini-classifica che prende in esame solamente gli scontri diretti tra le squadre che hanno chiuso il campionato a pari punti. Anche in questo caso valgono gli stessi criteri: vengono sommati i punti in ogni scontro diretto tra i club in esame per definire la classifica e determinare promozioni dirette e qualificazione ai playoff.

CHI SALE IN SERIE A? GLI SCONTRI DIRETTI

Solamente l'ultimo turno di campionato definirà la classifica finale regolare, ma come detto l'arrivo a pari punti è a questo punto molto possibile. Davanti a tali eventualità verrebbero considerati gli scontri diretti tra due o più squadre. Rete di risultati intricata.

Nelle prossime giornate verranno definite le squadre a pari punti, con gli scontri diretti essenziale per capire chi potrà giocare i playoff, salire in A, salvarsi o giocare i playout.