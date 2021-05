Serie B, c'è la prima retrocessa: l'Entella torna in Serie C

Dopo due stagioni consecutive in Serie B, l'Entella è ufficialmente retrocessa con tre giornate d'anticipo dopo la sconfitta col Vicenza.

La sconfitta casalinga contro il Vicenza ha certificato la retrocessione in Serie C della Virtus Entella dopo due stagioni consecutive in Serie B.

Ultima in classifica con soli 23 punti, l'Entella è retrocessa con tre giornate d'anticipo dopo un'intera stagione passata nei bassifondi.

Solo 4 vittorie, 11 pareggi e ben 20 sconfitte per il club ligure, che nel corso della stagione ha cambiato tre allenatori (Vivarini, Tedino e Volpe) senza mai riuscire a invertire la rotta.

Insieme all'Entella, è molto probabile anche la retrocessione del Pescara (a -6 dalla zona playout), mentre Cosenza e Reggiana lotteranno presumibilmente fino alla fine per evitare di essere la terza squadra a retrocedere direttamente.