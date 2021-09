La Serie B sbarca su Amazon Prime: siglato accordo con Helbiz

Dalle prossime settimane sarà possibile seguire le partite del campionato di Serie B anche sulla piattaforma Amazon Prime Video.

Emozioni, risultati imprevedibili e un obiettivo da sogno: la promozione in Serie A, tra le grandi del calcio italiano. Arriva un nuovo modo per seguire le partite di Serie B: dalle prossime settimane gli appassionati di uno dei tornei più avvincenti d'Italia avranno una possibilità in più per guardare le gare della serie cadetta.

Nelle scorse ore Helbiz Media, società del gruppo Helbiz, che detiene i diritti della Serie B, ha annunciato tramite un comunicato ufficiale un accordo con Amazon Italia per "la distribuzione del canale Helbiz Live su Amazon Prime Video Channels, con tutti i contenuti disponibili, tra cui il Campionato italiano della Serie B".

"Nelle prossime settimane Helbiz Live sarà disponibile e sottoscrivibile su Amazon Prime Video Channels. Gli appassionati del Campionato della Serie B potranno facilmente abbonarsi ad Helbiz Live tramite Prime Video Channels e seguire in diretta e in differita tutte le partite della regular season e dei playoff/playout (fino a 390 partite), per le stagioni 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024".

Si tratta di un importante accordo che offrirà, ai tifosi delle squadre della serie cadetta, e non solo, un'opportunità in più per non perdersi alcun match, grazie alla piattaforma Helbiz, come spiega Matteo Mammì, CEO di Helbiz Media.

“La distribuzione di Helbiz Live su Amazon Prime Video Channels è un passo molto importante per Helbiz Live, in quanto contribuirà ad una maggiore diffusione e distribuzione della nostra piattaforma".

L’offerta di Helbiz Live sarà disponibile ed acquistabile su tutti i device e le TV in cui è presente l’app di Amazon Prime Video. Come funziona? Basterà sottoscrivere un abbonamento mensile con Helbiz (i dettagli saranno resi noti in seguito): i clienti, di conseguenza, potranno scegliere attraverso quale mezzo abbonarsi e su quale device seguire le partite.

La Serie B è visibile anche su DAZN e su Sky Sport, che detengono i diritti per la trasmissione delle gare della serie cadetta.