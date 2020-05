Serie A, ok del Cts sul protocollo: via libera agli allenamenti di gruppo

Il Comitato tecnico scientifico ha dato il via libera al nuovo protocollo per gli allenamenti: niente ritiri, tamponi frequenti a tutti i giocatori.

Importante svolta in verso la ripresa delle competizioni: il comitato tecnico scientifico ha dato l'ok al protocollo presentato dai medici della Federcalcio e della Lega, autorizzando le società agli allenamenti di gruppo.

Come riferito da 'Repubblica' il testo del protocollo è stato approvato dagli scienziati: i giocatori potranno dunque inziare ad allenarsi in gruppo, seppur con qualche modifica rispetto a quanto ipotizzato precedentemente.

Non ci sarà più l'obbligo delle due settimane di quarantena all'interno dei rispettivi centri sportivi di ogni club: la massima sicurezza verrà garantita da un'alta frequenza di tamponi, ai quali i giocatori saranno sottoposti regolarmente.

Le sedute di gruppo partiranno dunque con qualche giorno di ritardo dopo che il precedente protocollo era stato bocciato da alcune società contrarie al ritiro obbligatorio. Un importante passo avanti verso la ripresa del campionato: dopo l'annuncio di ieri della FIGC le autorità stanno valutando la possibilità di una deroga per far riprendere il calcio italiano il 13 giugno.

La conferma arriva anche dallo stesso ministro dello Sport Spadafora ai microfoni di 'Rai 2':

"Finalmente gli allenamenti di squadra potranno riprendere, un’ottima notizia. Entro il 28 maggio decideremo la data di ripartenza della Serie A. Niente quarantena di squadra? E' così, la situazione oggi ha consentito di rivedere le regole con la FIGC".

Nel frattempo spuntano nuove indicazioni in caso di un nuovo positivo dopo la ripresa degli allenamenti collettivi: si provvederà all'immediato isolamento del soggetto interessato, con isolamento fiduciario di tutta la squadra e tampone ogni 48 ore per almeno 2 settimane. L'intero gruppo non potrà avere contatti esterni ma potrà continuare ad allenarsi.

Ancora da valutare invece il punto che riguarda il distanziamento minimo tra i giocatori: una regola che potrebbe restare soltanto per allenatori e staff tecnico, permettendo invece agli atleti di avere contatti più ravvicinati.