Serie A, le partite di oggi: orari, diretta tv e streaming

Continua il 31° turno di Serie A: nel pomeriggio Genoa-Napoli e Fiorentina-Cagliari, in serata tocca a Roma e Atalanta.

Continua la trentunesima giornata di dopo gli anticipi di ieri che hanno visto protagoniste le prime due in classifica, e .

La partita - sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite, numero 484 del digitale terrestre). Sarà possibile seguire Fiorentina-Cagliari anche in diretta . Gli abbonati Sky potranno vedere la gara mediante Sky Go sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, sia sul proprio personal computer o notebook. Per tutti gli altri c'è la possibilità di acquistare un pacchetto fra quelli proposti da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

La Fiorentina è ripartita con la vittoria di ma cerca conferme contro il Cagliari, i sardi sono reduci dalla sconfitta casalinga di misura subita nell'ultimo turno contro l' .

Altre squadre

Sarà Sky a trasmettere la sfida - in diretta sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Genoa-Napoli sarà visibile anche in diretta streaming. Gli abbonati Sky potranno vederlo mediante Sky Go su dispositivi mobili quali smartphone e tablet oppure sul proprio pc o notebook. C'è inoltre l'opzione Now Tv, il servizio live e on demand di Sky, che consente a tifosi e appassionati di vedere le gare della Serie A in diretta streaming acquistando uno dei pacchetti offerti.

Il pareggio acciuffato al 97' sul campo dell' nell'ultimo turno ha permesso al Genoa di respirare, il Napoli invece ha agganciato la al quinto posto e continua a sognare la rimonta quasi impossibile sull'Atalanta.

La sfida Atalanta- sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky sul canale Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite). La partita sarà visibile anche sul canale Sky Sport (canale 252). Gli utenti Sky potranno seguire Atalanta-Sampdoria anche in diretta streaming mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, sia su computer. Per tutti gli altri c'è anche la possibilità di vedere Atalanta-Sampdoria acquistando un pacchetto su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle partite della Serie A.

L'Atalanta continua la sua corsa inarrestabile che l'ha vista vincere tutte le partite dopo la ripresa, la Sampdoria invece è reduce da due successi consecutivi contro e .

Il Derby emiliano - sarà trasmesso in diretta tv da Sky sul canale Sky Sport (numero 254 del satellite, numero 485 del digitale terrestre). La sfida Bologna-Sassuolo potrà essere vista anche in diretta streaming. Per gli abbonati Sky c'è la possibilità, attraverso Sky Go, di vederla su dispositivi mobili come smartphone o tablet e su personal computer o notebook. Tutti gli altri potranno acquistare un pacchetto fra quelli offerti da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

Il Bologna vola sulle ali dell'entusiasmo dopo l'inattesa vittoria ottenuta in rimonta a 'San Siro' contro l' , mentre il Sassuolo ha collezionato ben 21 punti nel girone di ritorno.

Roma-Parma sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Visibile sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, oppure collegando alla tv un dispositivo come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast o ad una PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure attraverso il decoder Sky Q scaricando l'app. Per i clienti Sky che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN, Roma-Parma sarà visible anche su DAZN1, canale 209 del satellite Sky. Roma-Parma sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma è fruibile su dispositivi mobili, oltre che su pc e notebook, scaricando la app oppure collegandosi al il sito ufficiale.

L'articolo prosegue qui sotto

La Roma deve ripartire dopo tre sconfitte consecutive per non rischiare anche il posto nella prossima , mentre il Parma è ormai tranquillo ma distante dalle posizioni europee.

La sfida tra e sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite). Gli utenti di Sky potranno seguire la gara anche in diretta streaming mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, sia su pc e notebook. Per tutti gli altri c'è anche la possibilità di vedere Torino-Brescia acquistando un pacchetto su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

Il Torino vuole riscattare la pesante sconfitta subita nel Derby qualche giorno fa, mentre il Brescia è tornato a sperare nella salvezza dopo la vittoria casalinga contro il .