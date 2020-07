Torino-Brescia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Brescia insegue il disperato sogno della salvezza contro il Torino: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

TORINO-BRESCIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 8 luglio 2020

8 luglio 2020 Orario: 21.45

21.45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Sembra ormai un miraggio il sogno della salvezza per il Brescia, che però ha l'obbligo di provarci fino a quando non sarà la matematica a condannarlo. Dall'altra parte un Torino che continua a scendere in classifica e che non sembra recepire al massimo i dettami di Longo.

Il Brescia, rilanciato dalla vittoria a sorpresa ottenuta contro il , è infatti tornato a -6 dal quart'ultimo posto e può almeno sperare ancora.

Il Torino invece, dopo la pesantissima sconfitta subita nel Derby contro la , ha solo sei punti di vantaggio sul e deve assolutamente vincere per non precipitare definitivamente nelle zone calde della classifica.

ORARIO TORINO-BRESCIA

In questa pagina tutte le informazioni su Torino-Brescia: dalle notizie sullea come seguire il match in tv

Torino-Brescia si giocherà mercoledì 8 luglio 2020 alle ore 21.45, a porte chiuse, nel palcoscenico dello stadio Olimpico Grande Torino.

La sfida tra Torino e Brescia sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite).

Gli utenti di Sky che non potranno seguire la partita in televisione, potranno farlo anche in diretta mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando l'applicazione per sistemi iOS e Android, sia su pc e notebook, collegandosi semplicemente al sito ufficiale della piattaforma.

Per tutti gli altri c'è anche la possibilità di vedere Torino-Brescia acquistando un pacchetto su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle partite della .

IN DIRETTA SU GOAL

Tifosi e appassionati potranno seguire Torino-Brescia anche in diretta testuale su Goal. Collegandosi sul sito avranno gli aggiornamenti live minuto per minuto della partita, con goal, azioni salienti ed eventi del match dall'inizio fino al fischio finale.

Longo perde Izzo per squalifica, al suo posto probabile il rientro di Nkoulou con Lyanco leggermente spostato sul centrodestra. A sinistra Ola Aina è ancora favorito su Ansaldi, a centrocampo Rincon dovrebbe rubare il posto a Lukic. Davanti scalpita Zaza che si gioca una maglia con Verdi e Berenguer.

Lopez dovrebbe confermare la squadra che ha vinto contro il Verona. Uno dei pochi dubbi riguarda l'out sinistro di difesa dove Semprini è in leggero vantaggio su Martella. Zmrhal è in ballottaggio con Spalek per il posto da trequartista alle spalle della coppia Torregrossa-Donnarumma.

TORINO (3-4-3): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Ola Aina; Verdi, Belotti, Berenguer.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini; Bjarnason, Tonali, Dessena; Zmrhal; Torregrossa, Donnarumma.