Atalanta-Sampdoria dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Atalanta ospita la Sampdoria per una sfida che sembra già scritta sulla carta: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

ATALANTA-SAMPDORIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 8 luglio 2020

Orario: 21.45

Canale: Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

L'Atalanta dopo aver consolidato la sua posizione in , punta a mettere ancora più pressione a e . D'altro canto la Sampdoria è ancora in piena lotta per la salvezza, che comunque ha ben indirizzato con le ultime prestazioni.

I blucerchiati infatti sono reduci da due vittorie consecutive contro e , che gli hanno permesso di prendere un discreto margine sulla zona retrocessione.

L'Atalanta invece dopo la ripresa del campionato ha sempre vinto, tanto che ora ha un solo punto di distacco dall'Inter e cinque dalla Lazio.

In questa pagina tutte le informazioni su Atalanta-Sampdoria: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO ATALANTA-SAMPDORIA

La sfida tra Atalanta e Sampdoria si giocherà mercoledì 8 luglio alle ore 21.45. Lo scenario sarà quello del Gewiss Stadium di Bergamo, come sempre a porte chiuse.

La sfida Atalanta-Sampdoria sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky sul canale Sky Sport (numero 202 del satellite). La partita sarà visibile anche sul canale Sky Sport (canale 252)

Qualora lo preferissero, gli utenti Sky potranno seguire Atalanta-Sampdoria anche in diretta mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando l'applicazione per sistemi iOS e Android, sia sucomputer, collegandosi semplicemente al sito ufficiale della piattaforma.

Per tutti gli altri c'è anche la possibilità di vedere Atalanta-Sampdoria acquistando un pacchetto su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle partite della Serie A.

IN DIRETTA SU GOAL

Tifosi delle due squadre e appassionati vari potranno seguire Atalanta- anche in diretta testuale su Goal. Collegandosi sul nostro sito avranno gli aggiornamenti live minuto per minuto della partita, con goal, azioni salienti ed eventi del match dall'inizio fino al fischio finale.

Dopo l'ampio turnover di , Gasperini dovrebbe rilanciare Ilicic, Gomez e Duvan Zapata dal 1'. A centrocampo possibile turno di riposo per De Roon con Pasalic che giostrerebbe accanto a Freuler. Castagne è favorito su Hateboer come esterno destro. Out Palomino per squalifica: spazio a Toloi e Dijmsiti.

Ranieri dovrebbe in gran parte confermare l'undici che ha vinto contro la SPAL: Gabbiadini è ancora favorito su Quagliarella e Bonazzoli. Thorsby rientra dalla squalifica e si gioca una maglia con Ramirez, che potrebbe giocare anche al posto di Jankto.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Dijmsiti; Castagne, Pasalic, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata.

SAMPDORIA (4-5-1): Audero; Bereszynski, Colley, Yoshida, Murru; Thorsby, Bertolacci, Ekdal, Linetty, Jankto; Gabbiadini.