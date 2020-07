Genoa-Napoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Genoa ospita il Napoli nella 31ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

GENOA-NAPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 8 luglio 2020

8 luglio 2020 Orario: 19.30

19.30 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Il Genoa di Davide Nicola sfida in casa il Napoli di Gennaro Gattuso nella 31ª giornata di , in un confronto che mette in palio punti per la zona salvezza e la zona . I liguri sono diciassettesimi in classifica con 27 punti, frutto di 69 vittorie, 9 pareggi e 16 sconfitte, e hanno 2 lunghezze di vantaggio sulla terzultima posizione occupata dal , i partenopei invece si trovano al 5° posto a quota 48 punti a pari merito con la , con un cammino di 14 successi, 6 pareggi e 10 k.o.

Il Grifone viene da 2 sconfitte e 2 pareggi, fra cui quello più recente con l'Udinese, nelle ultime 4 giornate, mentre i campani hanno ottenuto 3 vittorie, fra le quali l'ultima molto importante contro la Roma, e una sconfitta nelle precedenti 4 partite disputate in campionato.

Nei 47 precedenti in Serie A contro il Napoli fra le mura amiche, i rossoblù sono in vantaggio con 18 successi, 17 pareggi e 12 affermazioni degli azzurri. La situazione è tuttavia molto differente se si analizzano soltanto i risultati degli ultimi 10 anni: negli ultimi 9 incroci al Ferraris in campionato dal 2010/11 in avanti, infatti, il Napoli è uscito vincitore 6 volte, con 2 pareggi e una sola vittoria dei padroni di casa. Quest'ultima risale al 29 gennaio 2012, con un 3-2 finale grazie ad una doppietta di Rodrigo Palacio e a un goal di Alberto Gilardino.

L'esperto macedone Goran Pandev, giunto a quota 8 goal in stagione, è il miglior marcatore del Grifone, mentre il polacco Arkadiusz Milik è il giocatore più prolifico dei campani con un bottino di 10 reti. In questa pagina tutte le informazioni su Genoa-Napoli: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO GENOA-NAPOLI

Genoa-Napoli si disputerà la sera di mercoledì 8 luglio 2020, a porte chiuse, nel palcoscenico dello Stadio Luigi Ferraris di Genova. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 96ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma per le ore 19.30.

Sarà Sky a trasmettere la sfida Genoa-Napoli in diretta tv sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

Il confronto Genoa-Napoli sarà visibile anche in diretta . Gli abbonati Sky potranno vederlo mediante Sky Go su dispositivi mobili quali smartphone e tablet oppure sul proprio pc o notebook attraverso la app per sistemi iOS e Android o collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

C'è inoltre l'opzione Now Tv, il servizio live e on demand di Sky, che consente a tifosi e appassionati di vedere le gare della Serie A in diretta streaming acquistando uno dei pacchetti offerti.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal consentirà ai suoi lettori di seguire la partita Genoa-Napoli anche in diretta testuale sul sito. Collegandosi con il portale, avranno gli aggiornamenti live minuto per minuto del match, con i goal, le azioni salienti e gli eventi dal primo minuto fino al fischio finale.

Nicola avrà ancora indisponibile capitan Criscito per infortunio oltre a Radovanovic e probabilmente Ankersen. In attacco, visto lo stato di forma, il tecnico rossoblù potrebbe preferire Pandev e Pinamonti a Iago Falque e Sanabria, partiti titolari contro l' . Con il rientro di Schöne in cabina di regia, lo svizzero Behrami sarà spostato da mediano a mezzala destra, con Cassata mezzala sinistra e sulle due fasce Biraschi a destra e Sturaro, favorito su Barreca, a sinistra. In difesa, davanti a Perin, Goldaniga è in vantaggio su Soumaoro per completare la difesa a tre con Romero e Masiello.

Turnover per Gattuso, che tuttavia dovrà far fronte alle assenze importanti di Koulibaly in difesa e Demme a centrocampo, con i due giocatori entrambi fermati un turno dal Giudice sportivo. Fra i pali sarà confermato Meret, visto il perdurare dell'indisponibilità per infortunio di Ospina. Nella difesa a quattro la coppia centrale dovrebbe essere composta da Maksimovic e Manolas, con Di Lorenzo e Mario Rui esterni bassi. In mediana spazio a Lobotka come playmaker, mentre Fabian Ruiz e Zielinski agiranno ai suoi lati da mezzali. Nel tridente offensivo dei partenopei, infine, Politano e Mertens potrebbero rilevare Callejón e Milik accanto a Insigne.

GENOA (3-5-2): Perin; Romero, Goldaniga, Masiello; Biraschi, Behrami, Schöne, Cassata, Sturaro; Pandev, Pinamonti.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne.