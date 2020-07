Bologna-Sassuolo dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Bologna sfida il Sassuolo nel Derby emiliano della 31ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

BOLOGNA-SASSUOLO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 8 luglio 2020

8 luglio 2020 Orario: 21.45

21.45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Dopo aver battuto l'Inter di Antonio Conte al Meazza, il Bologna di Sinisa Mihajlovic sfida in casa il Sassuolo di Roberto De Zerbi nel derby emiliano della 31ª giornata di , che mette in palio punti pesanti per la zona .

I felsinei sono noni in classifica a quota 41 punti, con un cammino di 11 vittorie, 8 pareggi e 11 sconfitte, e distano 5 lunghezze dal 7° posto occupato dal , i neroverdi invece sono decimi con 40 punti, frutto di 11 successi, 7 pareggi e 12 k.o., e nel caso in cui battessero i rossoblù, li scavalcherebbero in graduatoria.

Nei 5 derby emiliani giocati finora in Serie A fra le due squadre al Dall'Ara, il bilancio è di 2 successi del Bologna, 2 pareggi e una vittoria del Sassuolo. I felsinei, in particolare, si sono aggiudicati le ultime due sfide interne contro il Sassuolo, vinte entrambe per 2-1, inclusa la gara di andata di questa stagione. L'unico successo dei neroverdi risale al 29 agosto 2015 (0-1 con goal di Floro Flores).

Riccardo Orsolini è il giocatore più prolifico del Bologna con un bottino personale di 8 reti realizzate, Ciccio Caputo è invece il capocannoniere del Sassuolo a quota 15 goal.

I rossoblù vengono da una sconfitta, 2 vittorie e un pareggio nelle ultime 4 giornate, mentre la squadra di De Zerbi ha ottenuto 2 pareggi e 2 vittorie, fra cui la più recente in trasferta in casa del Lecce, nelle precedenti 4 partite disputate. In questa pagina tutte le informazioni su Bologna-Sassuolo: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BOLOGNA-SASSUOLO

Bologna-Sassuolo si giocherà la sera di mercoledì 8 luglio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Renato Dall'Ara di Bologna e in assenza di pubblico sugli spalti, per rispetto del protocollo adottato dal calcio italiano per contrastare la pandemia da Coronavirus. Il fischio d'inizio del Derby emiliano è in programma alle ore 21.45.

Il Derby emiliano Bologna-Sassuolo sarà trasmesso in diretta tv da Sky sul canale Sky Sport (numero 254 del satellite, numero 485 del digitale terrestre).

Naturalmente la sfida Bologna-Sassuolo potrà essere vista anche in diretta . Per gli abbonati Sky c'è la possibilità, attraverso Sky Go, di vederla su dispositivi mobili come smartphone o tablet e su personal computer o notebook mediante la app sviluppata per sistemi iOS e Android o collegandosi sul sito ufficiale della piattaforma.

Tutti gli altri potranno acquistare un pacchetto fra quelli offerti da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre ai suoi clienti la visione del meglio della programmazione sportiva di Sky, comprese le partite del campionato di Serie A.

IN DIRETTA SU GOAL

I lettori di Goal avranno la possibilità di seguire il derby emiliano Bologna-Sassuolo anche in diretta testuale. Collegandosi sul sito troveranno gli aggiornamenti live minuto per minuto della partita, con i goal, le azioni salienti e gli eventi dal calcio d'inizio al fischio finale.

Mihajlovic avrà l'assenza pesante di Soriano per squalifica, oltre a quelle degli infortunati Mbaye, Poli, Santander e Skov Olsen. In attacco dovrebbe dunque rivedersi dal 1' Palacio come riferimento offensivo, con Barrow che scalerà sulla linea dei trequartisti. Con lui e Orsolini ci sarà uno tra Sansone o Svanberg. In mediana è possibile il rientro di Medel accanto a Schouten. Tutto invariato invece nella linea difensiva a quattro davanti al portiere Skorupski, con Tomiyasu e Dijks terzini e la coppia centrale Danilo-Denswil.

Forfait per squalifica anche nel Sassuolo, con Djuricic costretto a saltare il derby emiliano. Al suo posto De Zerbi dovrebbe confermare Hamed Traoré, in vantaggio su Defrel per completare la linea dei trequartisti con Berardi e Boga. I tre agiranno a supporto del centravanti Caputo. In mediana, invece, potrebbe rivedersi dal 1' Magnanelli al posto di Bourabia. Qualche dubbio in difesa, con Kyriakopoulos in vantaggio a sinistra su Peluso, Müldur a destra su Toljan e in mezzo Marlon su Magnani per far coppia con Gian Marco Ferrari. Consigli difenderà infine la porta neroverde.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Medel, Schouten; Orsolini, Sansone, Barrow; Palacio.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Marlon, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, H. Traoré, Boga; Caputo.