Serie A, gli squalificati dopo la 23ª giornata: un turno a Cristante, Izzo, Nainggolan, Ekdal e Conti

Gli squalificati dopo la 23sima giornata di Serie A: una giornata per Cristante, Izzo, Nainggolan e Conti. Ammenda per la Fiorentina.

Il Giudice Sportivo di ha comunicato i giocatori squalificati per la prossima giornata di campionato. Si tratta di cinque giocatori, ecco l'elenco completo:

Radja Nainggolan, costretto a saltare la sfida contro il , Conti che salterà il match contro il , Cristante out per l' , Ekdal che salta la e infine Izzo che non parteciperà a -Torino.

Sanzionata poi la Fiorentina con un'ammenda di 6000 euro a causa di uno striscione esposto dai propri tifosi contro Nicchi, sulla scia delle polemiche scaturite nel post match della sfida contro la .

"Ammenda di € 6.000,00 alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, al 20° del secondo tempo, esposto uno striscione offensivo nei confronti dell’istituzione arbitrale; nonché per cori oltraggiosi, al 15° del primo tempo, nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria".

Multe anche per e , rispettivamente di 3500 e 3000 euro. Una sola giornata per Cristante, autore di un brutto fallo di gioco che gli è costato il cartellino rosso diretto: somma di ammonizioni invece per Conti, Ekdal e Nainggolan. Squalificato anche Cristian Stellini, vice allenatore dell' , allontanato dall'arbitro durante il derby per proteste.