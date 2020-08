Serie A, stabilite le date del 2020/2021: via il 19 settembre, si chiude il 23 maggio

Il Consiglio di Lega ha deciso le date del prossimo campionato di A: si parte il 19 settembre, ultimo turno il 23 maggio, in campo anche il 3 gennaio.

Il campionato 2020/2021 prende forma. L'ultimo Consiglio di Lega ha stabilito le date della prossima , che partirà il 19 settembre e si concluderà il 23 maggio 2021.

Come riporta la 'Gazzetta dello Sport', la riunione ha prodotto lo slittamento di 7 giorni sul giorno di partenza rispetto a quella inizialmente individuata, ossia il 12 settembre.

Via il 19 settembre e ultimo turno il 23 maggio 2021 come detto, con conseguente sosta natalizia che sarà oggetto di modifiche: squadre, infatti, in campo anche il 3 gennaio.

Un calendario stilato anche in vista degli Europei, rinviati causa emergenza Coronavirus all'anno venturo, che consentirà alla Nazionale di presentarsi all'appuntamento con margine rispetto alla chiusura della Serie A.