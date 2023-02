Serie A, cosa succede in caso di arrivo a pari punti? Il regolamento

I criteri in caso di conclusione della Serie A 23/23 a pari punti: chi vince lo Scudetto, si qualifica in Europa e retrocede in Serie B?

Serie A 2022/2023 quasi a metà del suo corso e primi duelli che vengono a crearsi per lo Scudetto, la zona europea e quella salvezza. Tante squadre in pochi punti e primi pensieri relativi ad un eventuale arrivo a pari punti al termine dell'annata.

A differenza delle altre stagioni, l'arrivo a pari punti non sarà uguale in ogni posizione: in testa, infatti, l'eventuale caso sarà diverso rispetto a quello della zona salvezza o dell'europa.

DUE SQUADRE IN TESTA: COSA SUCCEDE?

Rispetto al passato, se due squadre chiudono il campionato in testa a pari punti si gioca lo spareggio per determinare la vincitrice del campionato.

In caso di parità dello spareggio in gara unica non si giocano i tempi supplementari, ma benì direttamente i calci di rigore.

ARRIVO A PARI PUNTI: I CRITERI

Diverso invece il discorso relativo a due squadre a pari punti in zona europea o in zona salvezza.

Se due squadre arrivano a pari punti al termine della stagione, il regolamento della Serie A prevede che siano presi in esami cinque criteri, via via utilizzabili nel caso la parità continui ad essere totale.

Punti negli scontri diretti; Differenza reti negli scontri diretti; Differenza reti generale; Reti totali realizzate in generale; Sorteggio.

Cosa succede se due squadre di Serie A chiudono il campionato a pari punti? Si considerano i punti negli scontri diretti tra le due e, in caso di ulteriore parità, la differenza reti negli stessi. Dunque si passa alla differenza reti generale, reti totali nel campionato ed eventualmente sorteggio se la parità continua ad esistere tra le due compagini che hanno finito il torneo con lo stesso numero di punti.

LA CLASSIFICA AVULSA: IL REGOLAMENTO

Esiste ovviamente anche la possibilità dell'arrivo di tre o più squadre a pari punti al termine della Serie A. In questo caso entra in gioco la classifica avulsa, sia per lo Scudetto, sia per le altre posizioni. Di cosa si tratta? Di una mini-classifica che prende in esame solamente i club che hanno chiuso il torneo a pari punti.

Viene determinata la posizione finale di tali club con gli stessi criteri che entrano in gioco in caso di arrivo a pari punti da parte di due squadre.

PARI PUNTI: CHI VINCE LO SCUDETTO?

La squadra vincitrice dello spareggio. Si tratta dell'eventualità di due team a pari punti: con tre squadre coinvolte si ricorre alla classifica avulsa.

PARI PUNTI SALVEZZA: CHI RETROCEDE?

La squadra che ha ottenuto il maggior numero di punti negli scontri diretti. In caso di parità si ricorrere al secondo criterio e così via. Come detto, si tratta dell'eventualità di due team a pari punti: con tre squadre coinvolte si ricorre alla classifica avulsa.

PARI PUNTI EUROPA LEAGUE E CONFERENCE: CHI SI QUALIFICA?

La squadra che ha ottenuto il maggior numero di punti negli scontri diretti. In caso di parità si ricorrere al secondo criterio e così via. In caso di tre squadre a pari punti si ricorre alla classifica avulsa.