Serie A, comunicato della FIGC: "Niente calcio fino al 14 giugno"

La Serie A non potrà ripartire prima del 15 giugno, la FIGC adotta l'ultimo decreto ma spera di poter ripartire prima del 20 giugno.

La non potrà ripartire il 13 giugno: la data di una possibile ripresa del calcio italiano circolata fin qui è stata ufficialmente bloccata dall'ultimo comunicato della FIGC, che si adegua e adotta il decreto ministeriale sul divieto di eventi e competizioni sportive in luoghi pubblici o privati fino al 14 giugno.

Questa la nota ufficiale diffusa dai vertici del calcio italiano, che rinvia dunque la questione ad altre possibili date:

"In seguito al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha deciso di sospendere tutti i campionati sotto egidia federale sino al 14 giugno. La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile".

Tutto fermo fino al 14 giugno dunque, come previsto dall'ultimo Dpcm. La FIGC sta comunque lavorando per cercare di ripartire prima del 20 giugno, altra data indicata come alternativa, che obbligherebbe le squadre a scendere però in campo necessariamente due volte alla settimana per coprire i 13 slot delle 12 giornate più il turno dei 4 recuperi di febbraio. In quel caso non ci sarebbe più spazio per la semifinale di Coppa .

Nel frattempo la task force dei 20 scienziati è ancora a lavoro per definire le linee-guida riguardanti gli allenamenti collettivi: si attende l'ok per concedere alle squadre le sessioni a gruppi con il pallone, rispettando però sempre un distanziamento sociale di almeno 2 metri.