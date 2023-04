La Lega Serie A ha reso note le date della 35ª e della 36ª giornata del massimo campionato: Roma e Juve con l'asterisco.

Il campionato di Serie A si avvia alla sua conclusione: la Lega Serie A ha comunicato le date e gli orari della 35ª e della 36ª giornata del massimo campionato.

Il Milan e l'Inter giocheranno sabato 13 maggio le sfide contro Spezia e Sassuolo che si collocano esattamente in mezzo ai due Derby di Champions League.

Il big match della 36ª giornata tra Napoli e Inter, in programma allo stadio Diego Armando Maradona, verrà disputato domenica 21 maggio alle ore 18:00.

Particolare attenzione desta la situazione di Roma e Juventus, con riferimento alle

35ª GIORNATA SERIE A

LAZIO-LECCE venerdì 12 maggio 2023 ore 20:45

SALERNITANA-ATALANTA sabato 13 maggio 2023 ore 15:00

SPEZIA-MILAN sabato 13 maggio 2023 ore 18:00

INTER-SASSUOLO sabato 13 maggio 2023 ore 20:45

VERONA-TORINO domenica 14 maggio 2023 ore 15:00

MONZA-NAPOLI domenica 14 maggio 2023 ore 15:00

BOLOGNA-ROMA domenica 14 maggio 2023 ore 18:00

JUVENTUS-CREMONESE domenica 14 maggio 2023 ore 20:45

SAMPDORIA-EMPOLI lunedì 15 maggio 2023 ore 20:45

36ª GIORNATA SERIE A

SASSUOLO-MONZA venerdì 19 maggio 2023 ore 20:45

CREMONESE-BOLOGNA sabato 20 maggio 2023 ore 15:00

ATALANTA-VERONA sabato 20 maggio 2023 ore 18:00

MILAN-SAMPDORIA sabato 20 maggio 2023 ore 20:45

LECCE-SPEZIA domenica 21 maggio 2023 ore 12:30

TORINO-FIORENTINA domenica 21 maggio 2023 ore 15:00

NAPOLI-INTER domenica 21 maggio 2023 ore 18:00

UDINESE-LEZIO domenica 21 maggio 2023 ore 20:45

ROMA-SALERNITANA lunedì 22 maggio 2023 ore 18:30*

EMPOLI-JUVENTUS lunedì 22 maggio 2023 ore 20:45*

*In base all'andamento dell'Europa League, la gara tra Roma e Salernitana potrebbe essere slittata alle ore 20:45 di lunedì 22 maggio 2023. Empoli-Juventus, invece, può essere spostata a martedì 23 maggio alle ore 20:45. Roma-Salernitana non può essere spostata oltre lunedì per permettere i preparativi della finale di Coppa Italia, in programma all'Olimpico il 24 maggio alle ore 21:00.