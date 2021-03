Sergio Ramos difende Ronaldo: "Da solo non vince la Champions"

Sergio Ramos ha parlato in conferenza stampa, toccando a denti stretti anche il tema del rinnovo contrattuale: "Mi piacerebbe avere notizie".

Alla soglia dei 35 anni e con il contratto in scadenza al prossimo giugno, Sergio Ramos si interroga sul proprio futuro, con una firma sul rinnovo contrattuale con il Real Madrid che ancora non arriva, e che quindi alimenta le possibili voci di partenza.

A margine della presentazione del suo documentario che andrà in onda su Amazon Video, oggi in conferenza stampa il difensore del Real Madrid ha toccato proprio il tema del suo rinnovo contrattuale. Queste le parole riportate da 'AS':

" C'è molta incertezza. Vorrei poter dire qualcosa, ma non c'è niente di nuovo. Mi piacerebbe avere notizie. Penso adesso solo a rientrare dall'infortunio e finire la stagione nel migliore dei modi. Non c'è niente di nuovo riguardo al rinnovo. Garantisco che quando ci saranno novità, sarò io il primo a comunicarlo. Ma ora sono sereno".

Sergio Ramos ha avuto anche modo di parlare delle recenti critiche a Cristiano Ronaldo.

"Lui è il fiore all'occhiello della Juventus. Tu pensi alla Juve e pensi a Cris. A Madrid, come a Torino, se le cose vanno male, parlano solo del capitano e dell'allenatore. Ronaldo fa la differenza, ma nessuno ti garantisce il successo in Europa o vince le coppe da solo. Qualsiasi squadra può batterti in Champions League. Il Barça è uscito ieri, la Juventus anche. Può succedere a chiunque, si spera non a noi".

Infine, il simbolo del Real Madrid rivela anche i suoi due esempi calcistici.