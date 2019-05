Sergio Ramos via dal Real Madrid? Perez: "Gratis no, ma c'è la clausola..."

Il presidente del Real ha confermato la richiesta di Ramos, desideroso di andare in Cina: "Non possiamo lasciar andare via il capitano così".

Dopo aver perso Cristiano Ronaldo nel 2018, desideroso di nuove sfide e dunque approdato in per vestire la maglia della , il deve fare i conti con il desiderio di uno dei suoi giocatori più importanti, anch'esso deciso a giocare in un nuovo campionato. Sergio Ramos vuole andare in , ma stavolta i Blancos hanno chiuso la porta.

Il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, ha infatti confermato la volontà di Sergio Ramos di giocare nel torneo cinese, ma allo stesso tempo ha evidenziato di non avere nessuna intenzione di lasciarlo partire gratis. Cosa che lo stesso difensore avrebbe voluto.

Intervistato da Onda Cero, Perez ha fatto luce sulla questione Sergio Ramos:

"Non è stato a casa mia né io nella sua, è venuto a trovarmi in ufficio col suo procuratore e mi hanno detto che avevano un'ottima offerta dalla Cina".

Sotto contratto fino al 2021, Sergio Ramos non è riuscito a convincere Perez:

"Le regole del loro campionato non permettevano al club cinese in questione di pagare il trasferimento. Ho detto a Ramos che per il Real Madrid era impossibile lasciare libero il suo. capitano. Non do più importanza a queste voci".

Il Real Madrid non vuole liberare Sergio Ramos, ma non avrebbe problemi a lasciarlo partire a fronte del pagamento della clausola:

"Ci rimettiamo alla sua clausola, come successo l'anno scorso con Modric. Può andarsene solamente in quel caso".

Peccato che la clausola rescissoria di Sergio Ramos ammonti a 800 milioni di euro. Anche nel pazzo mondo del calciomercato stabilitosi nell'ultimo decennio, una cifra veramente impossibile. Per il capitano del Real Madrid dunque, a meno di offerte sostanziose da altri club, conferma con i Blancos anche nella prossima annata.