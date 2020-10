Sergio Arribas, la stellina della 'new generation' Real

Sergio Arribas, 19enne regista del Real Madrid, è stato protagonista nella trionfale cavalcata in Youth League e ha già debuttato in prima squadra.

Quando si tratta di giovani capaci di imporsi in prima squadra al negli ultimi anni, pochissimi possono talenti locali.

Vinicius Junior, Rodrygo e Reinier sono stati tutti acquistati a peso d'oro dopo essere esplosi in , mentre calciatori del calibro di Martin Odegaard, Fede Valverde e Andriy Lunin sono stati presi con qualche anno in più sulla carta d'identità.

Il termine 'Baby Galacticos' è stato usato per descrivere la politica di mercato di Florentino Perez degli ultimi anni, con il presidente del Real che ha preso le distanze dallo spendere enormi quantità di denaro per superstar affermate, preferendo invece concentrarsi sull'acquisto di giocatori più giovani dall'enorme potenziale.

Anche se questa è certamente una politica che potrebbe portare il club a un altro decennio di successi, non c'è dubbio che i Blancos siano rimasti indietro rispetto ad alcuni dei loro rivali in patria e all'estero quando c'è da sfornare talenti 'in proprio'.

Tuttavia, le cose potrebbero cambiare dopo un 2019/2020 che ha visto non solo il club vincere la , ma anche la UEFA Youth League, con l'Under 19 che ha sconfitto il nella finale della competizione continentale a Nyon.

Dopo essere andato ko in semifinale tre volte nelle ultime sette stagioni, il Madrid - allenato dal leggendario Raul Gonzalez Blanco - ha sfatato il tabù muovendo passi concreti nell'affermazione de 'La Fabrica' per renderla una delle accademie giovanili più importanti al mondo.

Protagonista indiscusso della stagione del Real Madrid è stato il regista 19enne Sergio Arribas, che nelle ultime fasi del torneo ha regalato delle prove super. Il premio è stata un posto in panchina nella prima giornata della Liga contro la , dove Arribas è stato inserito a pochi istanti dalla fine da Zidane.

Arribas si unisce a un gruppo di giovani giocatori che hanno fatto il loro debutto senior prima di giocare per la squadra "B" del club, nota come Castilla, anche se è probabile che il ragazzo trascorra la prima metà della stagione a fare esperienza giocando con le riserve nella terza serie spagnola.

Questo segnerà la prossima tappa di un viaggio di 8 anni per Arribas nel club della sua città natale, essendo arrivato a Madrid dal all'età di 11 anni nel 2012. Dopo aver regolarmente impressionato nelle varie squadre giovanili, Arribas è stato chiamato per la prima volta ad allenarsi agli ordini di Zidane nel 2017, a soli 16 anni.

Anche se in realtà Arribas fu convocato solo per fare numero durante la pausa delle nazionali, rappresentò un segnale della sua crescita tra i giovani: non a caso, da allora Zidane ne ha seguito i progressi.

Tuttavia, per Arribas non è sempre stato facile: all'inizio della stagione non era nemmeno titolare nelle partite dei gironi della Youth League. Ma quando fu scelto dall'allenatore Daniel Poyatos - che poi lasciò il club per diventare allenatore del Panathinaikos - Arribas ha avuto un impatto super, segnando nella vittoria per 6-3 sul e fornendo un assist nell'ultima partita del gruppo del Real Madrid contro il Bruges.

Tutto ciò prima che la pandemia da coronavirus costringesse il calcio a fermarsi, con le nuove restrizioni a ridosso della sfida contro i pari età della .

Durante la pausa, Poyatos è stato sostituito da Raul. Che sia stata la presenza di un'icona in panchina, o semplicemente il desiderio di tornare in campo dopo sei mesi, le prestazioni di Arribas una volta arrivato in per le fasi finali della Youth League hanno dimostrato che la decisione di Poyatos di non impiegarlo nelle prime fasi è stato un errore piuttosto grave.

Come la e l' , le fasi a eliminazione diretta della Youth League sono state disputate tutte in un unico luogo ad agosto a Nyon, scelta per ospitare le partite.

Arribas ha iniziato nel migliore dei modi contro la Juventus, segnando il goal del pareggio che ha dato il via alla rimonta in dieci uomini contro i bianconeri.

Nel successivo quarto di finale contro l' , seconda italiana affrontata, Arribas ha servito tutti e tre gli assist per la netta vittoria del Real Madrid per 3-0.

Mancino con libertà di agire in posizione di numero 10, Arribas si è rivelato un vero incubo per le difese avversarie. Dopo aver sconfitto il in semifinale, la squadra era attesa dal grande test contro il Benfica in finale.

Arribas si è rivelato ancora una volta la grande stella dell'evento con puntuali accelerazioni sulla destra e pericolosissimi cross a centro area.

Con la sua velocità e la sua tecnica nello stretto ha steso i difensori, poi i due assist per i primi due goal che il Real ha siglato nella vittoria complessiva per 3-2, portando a sei il numero complessivo.

"Siamo orgogliosi. Ci sono molti giocatori in tutto il mondo che arrivano al Real Madrid e poi vengono ceduti in tutti i campionati. Siamo la squadra che ha vinto più Champions League e come club avevamo bisogno anche di questo titolo", ha affermato Raul alla fine del match, con la speranza che questo possa essere l'inizio di un ciclo vincente per il club anche nella competizione giovanile.

I segnali sono assolutamente buoni. I compagni di squadra di Arribas Miguel Gutierrez, Pablo Roman, Luis Lopez e Isra Salazar sono solo alcune delle stelle individuate per il salto in prima squadra negli anni a venire. Altri come Bruno Iglesias e David De la Vibora faranno parte del club quando la Youth League tornerà nel 2021.

Tuttavia Arribas, che dovrà prima completare il suo processo di crescita fisica prima di poter essere preso in considerazione per la prima squadra, è destinato a essere il leader della nuova generazione d'oro de 'La Fabrica'.