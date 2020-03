Sepe super a Parma: ma l'esordio col Napoli fu 'horror'

Sepe al Parma è tra i migliori portieri della A e ha riscattato un inizio carriera difficile: nel 2009 debutto da dimenticare in un Fiorentina-Napoli.

Oggi il si gode uno dei migliori portieri del campionato, ma l'esordio in di Luigi Sepe fu di quelli da dimenticare in fretta. Avvenne il 28 gennaio 2009 al 'Franchi', in un - 2-1, tra i pali azzurri.

Sepe, nato a Torre del Greco nel '91 e prodotto del settore giovanile del club di De Laurentiis, si ritrovò sorprendentemente a difendere la porta dell'allora squadra allenata da Edy Reja. Motivo? L'insolita emergenza che colpì il Napoli in quel ruolo.

Out Gennaro Iezzo e Nicolas Navarro, Luca Bucci tesserato qualche giorno più tardi, a Firenze Reja schierò titolare il terzo portiere Gianello che però alla mezz'ora si infortunò spalancando le porte del debutto assoluto di Sepe.

Il giovanissimo estremo difensore provò a gestire la giustificata emozione con qualche uscita e intervento d'ordinaria amministrazione, ma purtroppo incappò in un errore decisivo ai fini del successo viola.

Sul punteggio di 1-1 (in goal Santana e Vitale), a 10' dal termine, Riccardo Montolivo si inserisce in area dal vertice sinistro e trafigge Sepe da distanza ravvicinata con una conclusione debole e centrale: il portierino azzurro si lascia passare la palla sotto al corpo e di fatto consegna i 3 punti alla Fiorentina.

Dall'esordio in avanti, Sepe col Napoli collezionò appena una presenza dal 2009 al 2018: nel mezzo, prestiti a Pisa, Lanciano, e - guarda caso - Fiorentina prima di tornare all'ombra del Vesuvio nel 2016 come vice-Reina sotto la guida di Sarri. L'unico gettone, unito a quello del 'Franchi', risale al 5 novembre 2017 ( -Napoli 0-0).

Nell'estate del 2018 Reina lasciò i partenopei e il Napoli investì su Meret: per Sepe fu il segnale definitivo di come in azzurro per lui non ci sarebbero state prospettive e così si trasferisce al Parma, in prestito.

In Emilia trovò la sua dimensione, tant'è che i ducali a fine 2018/2019 decisero di rinnovare l'accordo anche per l'annata attuale inserendo l'obbligo di riscatto. Sepe a Parma ha convinto, gettandosi alle spalle l'inizio 'horror'.