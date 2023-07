"Sembra un ospedale": Cristiano Ronaldo ha problemi con i vicini a causa della sua villa di lusso da 33 milioni di euro

Il cinque volte vincitore del Pallone d'Oro sta facendo costruire una villa all'avanguardia. I suoi futuri vicini non sono molto entusiasti.

Cristiano Ronaldo starebbe avendo problemi con i vicini per la sua villa di lusso vicino a Lisbona. Almeno questo è quanto emerge da un articolo della rivista Look. In esso, le persone che vivono accanto alla nuova casa si lamentano.

Secondo il rapporto, un residente brontola come segue:

"Hanno costruito questa casa per tre anni. È così grande che sembra un ospedale. La mia strada è stata chiusa per mesi a causa di questa costruzione e il mio giardino è pieno di polvere. E tutto questo solo perché il faraone Ronaldo possa costruire la sua piramide".

Ronaldo sta costruendo da tempo la sua villa a Quinta da Marinha, a ovest della capitale portoghese. Il completamento non è previsto prima di dodici mesi. Secondo i media, il budget iniziale per la costruzione dell'imponente casa era di circa 11,5 milioni di euro. Nel frattempo, però, i costi sarebbero arrivati a 32,5 milioni di euro.

Il 38enne si ritirerà presumibilmente nella villa dopo la fine della carriera. Tra le altre cose, la casa avrà una piscina in vetro con un percorso sotterraneo.

CR7 possiede già altre proprietà spettacolari. Ha una villa di lusso a Torino, ma non solo.

Vicino a Madrid, Ronaldo possiede un palazzo di 4.000 metri quadrati nel quartiere signorile "La Finca", mentre a Madeira ha un edificio di sette piani.

Twitter

Twitter