Sei sconfitte su sei gare in trasferta senza mai segnare: il record negativo dello Spezia

La formazione di Luca Gotti non ha ancora raccolto un solo punto fuori casa, tra l'altro senza segnare almeno una rete.

E' un momento senza dubbio altalenante per lo Spezia, che nell'ultimo turno di Serie A ha perso all'Arechi contro la Salernitana, subendo il destro a giro da applausi di Pasquale Mazzocchi.

Al di là della sconfitta in sé, c'è un dato emblematico che riguarda la squadra allenata da Luca Gotti: quello relativo alle gare in trasferta.

Se per quelle in casa la formazione bianconera sta tenendo un rendimento molto positivo, con 2 vittorie e 3 pareggi, ma con nessuna sconfitta, fuori casa lo Spezia palesa limiti evidenti.

Il suo è il peggior rendimento di tutto il campionato, con zero vittorie, zero pareggi e 6 sconfitte su 6 partite giocate lontano dal Picco.

Ma non solo: nonostante il numero di match disputati in trasferta lo Spezia non è mai andato a segno in questa stagione, dato che fa della formazione di Gotti la peggiore squadra in Europa nella speciale classifica.

In Premier League, ad esempio, anche il Leicester ha solo perso fuori casa, e lo stesso si può dire del Bochum in Bundesliga, ma entrambe hanno segnato almeno una rete.

Con il risultato dell'Arechi, inoltre, i bianconeri eguagliano il record del Napoli 1939/40, con le prime 6 trasferte perse. L'ultima squadra a perdere 6 trasferte di fila in A, invece, era stata il Livorno nel 2013/14.