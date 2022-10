Dalla seconda serie al sogno mondiale: Füllkrug capocannoniere della Bundesliga col Werder Brema

Fino a giugno giocava in Zweite con il Werder, dopo aver fatto già bene con l'Hannover: i Mondiali lo esaltano e ora sogna una convocazione.

Il tema del ‘nove’ è sempre più dibattuto in Germania verso il Mondiale di Qatar 2022. Non ci sono più i Miroslav Klose e all’orizzonte non si vedono uomini d’area che presto possano entrare nel giro della Mannschaft in pianta stabile. In molti hanno invocato Simon Terodde, il miglior marcatore della storia della 2. Bundesliga, anni 35, quasi più per ironizzare piuttosto che seriamente. Una soluzione molto più credibile la sta offrendo la classifica cannonieri, comandata da un ragazzo di Hannover, 29 anni compiuti a febbraio: si chiama Niclas Füllkrug e in questo momento è il miglior marcatore del campionato con 7 reti in 8 partite.

Il suo nome dice poco ai più ed è normale che sia così: non ha mai giocato neanche una partita a livello internazionale, se non una manciata di presenze con l’Under-19 e l’Under-20 della Germania tra il 2011 e il 2013. Militava nelle giovanili del Werder Brema, dove si era trasferito a 13 anni. Studiava Drogba, pur avendo un decimo del suo talento. Lanciato dal leggendario Thomas Schaaf in prima squadra, ha dovuto cercare fortuna in seconda serie perché al Weserstadion ha frequentato soprattutto la panchina, più qualche sporadica apparizione.

In effetti per quanto potesse sembrare un giocatore con prospettive interessanti, in pochi lo immaginavano come marcatore top a livello di Bundesliga. Lo si conosceva più che altro per una particolarità fisica: l’assenza di uno dei quattro incisivi superiori. Un marchio di fabbrica. Tecnicamente, però, il suo livello non era adatto alle richieste del Werder: è andato a cercar fortuna in Zweite, giocando al Greuther Fürth e poi al Norimberga — che è un po’ come passare dal Brescia all’Atalanta, per fare un paragone nostrano. Era addirittura finito per giocare da ala, più lontano dalla porta. Un ruolo che gli piaceva il giusto, per usare un ricco eufemismo.

Getty Images

Quando ha giocato da punta ha dimostrato di avere il senso del goal: nel 2016 ha trascinato Der Club fino allo spareggio per essere promosso, perso contro l’Eintracht allenato da Niko Kovac. Nella stessa estate è tornato a casa, all’Hannover, che su di lui ha investito oltre 2 milioni di euro, cifra monstre per gli standard della seconda serie tedesca. Ripagato pienamente. Non in Zweite, ma in Bundesliga.

Il punto di svolta arriva infatti nel marzo 2017, quando André Breitenreiter prende la guida dei Roten e conquista la promozione. L’ex allenatore di Paderborn e Schalke mette Füllkrug al centro del proprio progetto tecnico come riferimento offensivo primario e viene ripagato in entrambe le categoria: in Zweite decide il sentitissimo derby col Braunschweig, in Bundes segna 14 reti che valgono una salvezza quasi insperata ai nastri di partenza. Già allora qualche tifoso lo avrebbe voluto nella Mannschaft, ma la presenza dell’esperto Mario Gomez garantiva un’alternativa al ct Löw. In fondo era lecito pensare che il classe 1993 fosse uno dei tanti one-season-wonder.

Getty Images

Lo è stato, parzialmente, perché le successive due stagioni le ha passate più che altro in infermeria per problemi al ginocchio, compresa la rottura di un crociato. Che arriva nel momento peggiore possibile: dopo il ritorno al Werder Brema, che lo aveva venduto per 300mila euro al Norimberga nel 2014 e lo ha ripreso nel 2019 per 6 milioni di euro. Senza di lui la squadra cola a picco e finisce per avere bisogno del playout contro l’Heidenheim per salvarsi. L’anno dopo va anche peggio: retrocessione diretta in Zweite. 10 reti in due anni, problemi fisici in serie, scarsa continuità.

In Zweite le cose sono precipitate: l’avvio complicato con l’allenatore Markus Anfang, che lo ha utilizzato molto spesso da subentrato a gara in corso piuttosto che da titolare, ha provocato un nervosismo generale che è sfociato in un litigio con Clemens Fritz, suo ex compagno e dirigente del Werder, dopo la sfida col Darmstadt persa 3-0, in cui ancora una volta è subentrato. Gli è costata anche una sospensione: “Non si allenerà per tre giorni, speriamo che possano essere di riflessione e una spinta per lui” aveva detto il Ds Frank Baumann.

Cura azzeccata. Di lì a poco la sua stagione sarebbe svoltata, anche per merito dell’arrivo in panchina del classe 1988 Ole Werner al posto di Anfang — dimissionario dopo aver ammesso di aver falsificato il proprio certificato vaccinale contro il Covid.

Dal 30 ottobre fino a fine stagione, solo in un’occasione non è rimasto in campo per tutti i 90 minuti (sostituito all’87’), ha segnato 19 reti spalmate in 17 giornate su 24. Ha formato una coppia letale con Marvin Ducksch e la promozione (festeggiata con un fumogeno in curva) è stata semplice conseguenza del rendimento dei due attaccanti. Che sono stati ovviamente confermati a furor di popolo anche per la Bundesliga, blindato anche con un rinnovo di contratto (che era a scadenza 2023) con una riduzione dell’ingaggio che ha allontanato l’interesse che si era diffuso intornio a lui in diversi campionati. E Niclas ha ripreso a vedere la porta. Anzi, ha continuato.

“I giocatori rinunciano a soldi per giocare in un club come il Werder Brema, noi come calciatori abbiamo una vita agiata: io volevo stare qui”

Sempre in campo, se non per una sostituzione a 10 minuti dal termine nella prima giornata. 7 goal nelle prime 8 giornate. Reti decisive che hanno attirato su di sé gli occhi di tutti, evidentemente tranne quelli di Hansi Flick, visto che il Ct non lo ha preso in considerazione per le sfide di Nations League di settembre. Nonostante i goal, nonostante la mancanza di un uomo d’area. In Germania la campagna pro-Füllkrug spopola: a parlare per lui però sono soprattutto i goal che arrivano a grappoli e uno stato di forma invidiabile. Novembre in fondo non è poi così lontano.